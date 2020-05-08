Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России допустил снижение ключевой ставки в июне

В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта. Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 19 июня.
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ЦБ может понизить ключевую ставку до 4,5%. Что это значит для инвестора

РБК09 мая в 08:21

Эксперты раскритиковали возможное снижение ставки ЦБ: выгодно банкам, а не вкладчикам

Московский Комсомолец08 мая в 12:10

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки сразу на 1 п.п

Интерфакс08 мая в 08:50

Банк России допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 п.п. на заседании в июне

ПРАЙМ08 мая в 08:40

ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов

ТАСС08 мая в 08:35

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июне

Известия08 мая в 08:29

Банк России готов снижать ключевую ставку гораздо более активно, чем от него ожидают

Коммерсантъ08 мая в 10:01
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Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями

Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
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Происшествия

В Красногорске при пожаре в хосписе погибли десять человек

Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, десять человек.
BFM.ru вчера в 19:00
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Здоровье

Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус

Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
Lenta.ru 00:26
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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 09 мая в 02:47
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Общество

В Саратовской области с начала эпидемии выздоровели 239 человек

Выздоровело с начала эпидемии 239 человек, за последние 24 часа — пять пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 02:21
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
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Происшествия

Пять человек пострадали при стрельбе в парке Техаса

Пострадали не менее пяти человек, сообщили в местной полиции. Происшествие было зафиксировано в парке, где происходил запуск фейерверков.
NewInform 02:56
Политика

СМИ Чехии раскрыли личность «российского дипломата с ядом»

Прага, 11 мая 2020, 09:25 — REGNUM В Чехии представители средств массовой информации смогли выяснить, кто же скрывается за личностью «доставщика яда» в Прагу.
REGNUM 02:25
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Происшествия

Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили

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Армия и оружие

Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений

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Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine

Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4.
iReactor вчера в 12:57
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Футбол

Василий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быть киселём

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале поддержал потенциальное возобновление первенства Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 02:54
Общество

Первый автомат по продаже масок в метро появился на «Чернышевской»

DP.RU 01:02
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Наука

Сингапурские ученые аннулировали прогнозы по окончанию пандемии

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна сообщили, что их прогнозы о сроках окончания пандемии COVID-19 в разных странах теперь недействительны.
Известия 02:09
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 4 тыс. человек

В Москве зарегистрировано более 4 тыс. новых пациентов, вылечившихся от коронавируса.
Известия 02:56
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
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Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

REGNUM вчера в 08:33
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Происшествия

Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан

Подозреваемый в броске гранаты в группу людей в посёлке Приэтокском Ставропольского края задержан.
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Общество

Путин назвал картину, которая пробрала его до слез

Народные новости вчера в 07:04
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Армия и оружие

В Севастополе пандемия не мешает созданию музея на бывшем корабле ЧФ

Ситуация с коронавирусом не повлияла на процесс создания музея на сторожевом корабле "Сметливый".
ТАСС 01:14
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Общество

В Туле ввели обязательный масочный режим

Напомним, что в Тульской области режим ограничений продлен до 31 мая.
Тульская пресса вчера в 18:29
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Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Экономика

Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета

Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов.
Lenta.ru 01:40
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Общество

Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию.
Известия вчера в 20:34
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Футбол

РФС назвал высокими шансы на возобновление чемпионата России

Напомним, футбольный сезон в России был приостановлен 17 марта из-за пандемии COVID-19 Впервые вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года.
Vprognoze.ru вчера в 15:27
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Политика

Украинский посол заявил о поражении «Северного потока – 2»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил уверенность, что российский проект потерпит поражение в этой борьбе.
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Гаджеты

Топовая версия MacBook Pro 13 поддерживает 87-ваттную зарядку

Корпорация Apple на днях презентовала очередное обновление 13-дюймовых MacBook Pro.
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Общество

Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ

Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
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Экономика

Журналисты подсчитали стоимость личных активов Илона Маска

Бизнесмен утверждает, что не нуждается в деньгах, но его адвокат на судебных разбирательствах с британским дайвером Верноном Ансвортом в прошлом году заявил, что Маску не хватает личных средств на выплату компенсаций по делу о клевете и, что большая часть активов предпринимателя - акции.
Газета.Ru 03:05
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Фергюсон прокомментировал своё поражение Джастину Гэтжи

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