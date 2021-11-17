Согласно актуальному прогнозу ЦБ, инфляция в РФ, по итогам 2021 года будет в интервале 7,4-7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4-4,5%.
Российский миллиардер, президент компании Becar Asset Management Александр Шарапов назвал простой способ выжить на пенсии — по его мнению, обеспечить себе достойную старость можно, купив «пенсионную однушку».
Ленинский районный суд арестовал председателя Союза десантников по Уральскому федеральному округу Евгения Тетерина, который подозревается в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Набиуллина пояснила, что на высокий рост цены продуктов питания повлияли и не очень хороший урожай, и рост глобальных цен, и удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за того, что сократилось число приезжающих в Россию на сезонные работы трудовых мигрантов.