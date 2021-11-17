Будьте в Плюсе

ЦБ предупредил о риске резкого роста цен на продукты в 2022 году

ЦБ РФ видит риск повторения ситуации с резким ускорением продовольственной инфляции в 2022 году, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.
Интерфакс
В начале ноября правительство ввело временный лимит на экспорт азотных удобрений, чтобы не допустить дефицита внутри страны, а вместе с ним и повышения цен на продовольствие.
Ведомости
Согласно актуальному прогнозу ЦБ, инфляция в РФ, по итогам 2021 года будет в интервале 7,4-7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4-4,5%.
ТАСС
В России по итогам октября рост цен на продовольствие составил 2,42%.
Российская газета

Подробнее о событии

ЦБ предупредил о риске подорожания продуктов в 2022 году
Ведомостивчера в 10:18
ЦБ видит риск повторного резкого роста цен на продовольствие в 2022 году
ТАССвчера в 07:18
Самое цитируемое
ЦБ: есть риск резкого роста цен в 2022 году
URA.Ruвчера в 08:19
ЦБ предупредил о риске резкого роста цен на продукты в 2022 году
Forbesвчера в 08:12
Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ: есть риски роста цен на продукты
Lenta.ruвчера в 08:10
В ЦБ РФ предупредили о риске резкого роста цен на продовольствие в 2022 г
Интерфаксвчера в 07:35
Центробанк: повторный рост цен на продовольствие может повториться в 2022 году
Banki Loansвчера в 08:28

Интересное

Глава Becar и миллиардер Шарапов назвал недвижимость простым способом выжить на пенсии

Российский миллиардер, президент компании Becar Asset Management Александр Шарапов назвал простой способ выжить на пенсии — по его мнению, обеспечить себе достойную старость можно, купив «пенсионную однушку».
Lenta.ru00:00

Председателя Союза десантников по УрФО арестовали на 1,5 месяца по обвинению в коррупции

Ленинский районный суд арестовал председателя Союза десантников по Уральскому федеральному округу Евгения Тетерина, который подозревается в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС05:43

«Росгосстрах» перечислил самые выгодные автомобили для молодых водителей в РФ в 2021 году

Самые выгодными для молодых водителей машинами, не требующими существенных затрат на полис КАСКО, сегодня являются Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Hyundai Creta и современные модели LADA.
Автоновости дня01:48

Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений

Набиуллина пояснила, что на высокий рост цены продуктов питания повлияли и не очень хороший урожай, и рост глобальных цен, и удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за того, что сократилось число приезжающих в Россию на сезонные работы трудовых мигрантов.
ТАСС04:16