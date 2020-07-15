Экономика
Инвест-ФорсайтЦентробанк предупредил о росте цен на товары и услуги
Какие-то предприятия вынуждены менять формат деятельности. Именно эти факторы могут стать причиной временного повышения стоимости разных товаров и услуг. Как сообщается в докладе, такую динамику можно назвать смешанной: высокие цены на фоне позитивной экономической активности.
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с чего всё началось
"До конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года", – добавили в ЦБ.Утро.ruвчера в 14:29
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Политика
Путин заявил, что коронавирус вызвал глубокий кризис в России
Президент России Владимир Путин заявил, что глубина вызванного эпидемией коронавируса кризиса в России оказалась очень серьезной.
iReactor 07:39
Космос
Астрономы обнаружили самый далекий гамма-всплеск во Вселенной
РИА Новости 14 июля в 11:33
Происшествия
Семья Флойда подала иск к властям Миннеаполиса
Семья Джорджа Флойда, погибшего в результате задержания полицейскими в конце мая, подала гражданские иски к властям Миннеаполиса и четырем теперь уже бывшим офицерам полиции, сообщает CNN.
Коммерсантъ вчера в 14:45
Хоккей
Хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт с форвардом Доусом
CT news вчера в 01:58
Футбол
Гончаренко: сбился со счета, сколько пенальти поставили в ворота ЦСКА
В матче 29-го тура РПЛ «Локомотив» – ЦСКА (2:1) главный арбитр встречи Евгений Турбин поставил два пенальти в ворота «армейцев».
Metaratings 16:06
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Происшествия
В Сан-Диего потушили пожар на военном корабле США
Пожарным удалось потушить возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на американской военной базе в Сан-Диего.
RT на русском 17:58
Происшествия
Экспертизы доказали принадлежность найденных останков детям Николая II
Экспертизы подтвердили, что найденные в 2007 году в Поросенковом логу человеческие останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и великой княжне Марии, рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова.
РИА Новости 18:05
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост
Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.
Известия 16:10
Здоровье
Глава Минздрава РФ едет в Екатеринбург увольнять врачей
Другой высокопоставленный источник заявил, что в Екатеринбург летит большая делегация из Минздрава РФ — в том числе советники и заместители министра: «Это позволит максимально аргументированно доказать неэффективность горздрава Екатеринбурга и его главы Дениса Демидова».
URA.Ru 14:34
Армия и оружие
Пентагон подтвердил испытания «супер-пупер» ракеты Трампа
Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал президент Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:10
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Игры
Авторы Trans-Siberian Railway Simulator показали подготовку поезда
Издательство PlayWay и польская студия Pentacle в новом трейлере симулятора Trans-Siberian Railway Simulator показали фрагменты игрового процесса.
Чемпионат вчера в 15:55
Космос
Спасительный астероид
Неожиданный вариант отыскали ученые, которые изучали причины знаменитого Ордовикского вымирания.
Российская газета 13:34
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Общество
Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа
Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, определит правительство.
Интерфакс вчера в 05:59
Экономика
ВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6%
ВВП КНР за первые шесть месяцев 2020 года сократился из-за негативного воздействия пандемии на 1,6%, во втором квартале этот показатель увеличился на 1,6%. Об этом сообщило в четверг Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
ТАСС вчера в 22:01
Космос
Запуск телескопа «Джеймс Уэбб» в NASA отложили до осени 2021 года
Пандемия коронавируса и технические проблемы названы NASA причиной переноса запуска в космос новейшего телескопа «Джеймс Уэбб».
News.ru 18:56
Экономика
Крупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны
Крупнейшие американские банки не хотят давать кредиты нефтегазовым компаниям страны, испытывающим финансовые проблемы после резкого падения цен на углеводороды.
Российская газета вчера в 19:52
Космос
Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца
Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro 11:20
Космос
ТУСУР запатентовал новое нанопокрытие для защиты космических аппаратов
РИА Томск вчера в 02:40
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Первую супругу и наследников популярного российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина выселили из квартиры.
Территория новостей 06:48
Экономика
Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года
Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
Футбол
«Интер» разгромил СПАЛ в матче чемпионата Италии по футболу
"Интер" на выезде крупно обыграл СПАЛ в матче 33-го туре чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.
ТАСС Спорт 17:45