с чего всё началось

Какие-то предприятия вынуждены менять формат деятельности. Именно эти факторы могут стать причиной временного повышения стоимости разных товаров и услуг. Как сообщается в докладе, такую динамику можно назвать смешанной: высокие цены на фоне позитивной экономической активности.

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