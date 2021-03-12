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Банк России допустил введение комиссии за перевод цифровых рублей

Банк России изучает возможность введения комиссий за перевод цифровых рублей, а также конвертации одной формы валюты в другую.В источнике
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Также Эльвира Набиуллина рассказала, когда рост цен вернется в рамки прогноза, стоит ли вводить отдельный продовольственный индекс, нужно ли запрещать сложные финансовые продукты и будут ли установлены комиссии за перевод цифровых рублей.
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