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РБК
РБК

Банк России допустил введение комиссии за перевод цифровых рублей

Банк России изучает возможность введения комиссий за перевод цифровых рублей, а также конвертации одной формы валюты в другую.В источнике
РБК
Радио Маяк
ПРАЙМ
РИА Новости
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Также Эльвира Набиуллина рассказала, когда рост цен вернется в рамки прогноза, стоит ли вводить отдельный продовольственный индекс, нужно ли запрещать сложные финансовые продукты и будут ли установлены комиссии за перевод цифровых рублей.
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