Банк России допустил введение комиссии за перевод цифровых рублей
Банк России изучает возможность введения комиссий за перевод цифровых рублей, а также конвертации одной формы валюты в другую.В источнике
С чего всё началось
«Пока инфляция остается выше целевого ориентира»
Также Эльвира Набиуллина рассказала, когда рост цен вернется в рамки прогноза, стоит ли вводить отдельный продовольственный индекс, нужно ли запрещать сложные финансовые продукты и будут ли установлены комиссии за перевод цифровых рублей.
Известия16:01
Подробнее о событии
Банк России может ввести комиссию при переводе денег в цифровой рубль
Национальная служба новостей17:19