В Китае 25-летняя замужняя женщина случайно узнала, что оказалась мужчиной

У китаянки присутствует мужская Y-хромосома, то есть генетически она является мужчиной, но при этом врачи не смогли найти на теле Пинпин мужских половых органов, поэтому медики предположили, что они деградировали.