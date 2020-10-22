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Банк России готовит новые ограничения инвестирования пенсионных резервов

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The Moscow Post
Банк России с 1 января введет новые правила инвестирования средств, которые находятся в управлении негосударственных пенсионных фондов (НПФ). С помощью новых ограничений регулятор планирует защитить будущие пенсии россиян.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Пенсионным деньгам ограничат риски

С января 2021 г. начнут действовать новые ограничения для вложений пенсионных резервов в бессрочные облигации.
Ведомостивчера в 16:42
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ТК Звезда

Центробанк принял меры для защиты пенсий россиян

ТК Звезда06:21
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Центробанк нашел способ защитить пенсионные накопления россиян

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Пенсионным деньгам ограничат риски

Ведомостивчера в 16:42
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Власти нашли новый способ защитить пенсии россиян

ПРАЙМ02:41
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Пенсии россиян защитят

Lenta.ru02:00
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Пенсионные деньги россиян защитят

Московский Комсомолец03:27
Konkurent.ru

Пенсионные накопления россиян больше не пропадут? Жесткое правило Центробанка

Konkurent.ru19 октября в 18:34

В Госдуме допустили возможность десантной операции России в Нагорном Карабахе

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин заявил, что именно Азербайджан и Турция нарушили мир в Нагорном Карабахе, и отметил, что Россия могла бы провести десантную операцию в Армении, в том числе с целью напомнить, какая страна является ведущей на постсоветском пространстве.
Газета.Ru02:21

ФСБ и СКР задержали еще двух участников нападения на Дагестан в 1999 году

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) по Северо-Кавказскому округу, ФСБ, МВД и Росгвардии задержали двух участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба по уголовному делу о вооруженном нападении на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году.
Коммерсантъвчера в 08:16

Норвежские лыжники ответили на слова Вяльбе о «легализованном допинге»

Норвежские лыжники Ула Виген Хаттестад, Рагниль Хага и Майкен Касперсен Фалла ответили на слова президента ФЛГР Елены Вяльбе о приеме препаратов, которые можно приравнять к "легализованному допингу".
РИА Новости20 октября в 10:25

Умерла актриса, ставшая прообразом Белоснежки для американского мультфильма

Разведясь с Говером в 1960 году, Чемпион вновь связала себя узами брака в 1977 году с американским режиссером кино и телевидения Борисом Сагалом, родным братом советского актера Даниила Сагала.
ТАСС07:57

IPhone 12 поддерживает обновления iOS через 5G, но не в России

В документе поддержки Apple, опубликованном на этой неделе, отмечается, что телефоны серии iPhone 12 поддерживают загрузку обновлений iOS через 5G, хотя некоторым пользователям может потребоваться вручную включить эту функцию.
ITZine.ru01:55

Мультсериал «Фееринки» занял первое место в ТОП-10 на телеканале «Мульт»

По данным отчета исследовательской компания Mediascope, мультсериал «Фееринки» в сентябре 2020 года вошел в ТОП-10 самых популярных мультсериалов на телеканале «Мульт» среди исследуемой аудитории 4-7 и 4-11 лет и занял первое место в рейтинге.
Вестник лицензионного рынка06:46