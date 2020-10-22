Банк России готовит новые ограничения инвестирования пенсионных резервов
Банк России с 1 января введет новые правила инвестирования средств, которые находятся в управлении негосударственных пенсионных фондов (НПФ). С помощью новых ограничений регулятор планирует защитить будущие пенсии россиян.В источнике
С чего всё началось
Пенсионным деньгам ограничат риски
С января 2021 г. начнут действовать новые ограничения для вложений пенсионных резервов в бессрочные облигации.
Ведомостивчера в 16:42
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Konkurent.ru19 октября в 18:34