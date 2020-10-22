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Банк России готовит новые ограничения инвестирования пенсионных резервов

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Ведомости
Konkurent.ru
The Moscow Post
Банк России с 1 января введет новые правила инвестирования средств, которые находятся в управлении негосударственных пенсионных фондов (НПФ). С помощью новых ограничений регулятор планирует защитить будущие пенсии россиян.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Пенсионным деньгам ограничат риски

С января 2021 г. начнут действовать новые ограничения для вложений пенсионных резервов в бессрочные облигации.
Ведомостивчера в 16:42
Подробнее о событии
ТК Звезда

Центробанк принял меры для защиты пенсий россиян

ТК Звезда06:21
Долг.рф

Пенсии приберегут от рынка

Долг.рф19 октября в 09:51
ПРАЙМ

Власти нашли новый способ защитить пенсии россиян

ПРАЙМ02:41
Lenta.ru

Пенсии россиян защитят

Lenta.ru02:00
Ведомости

Пенсионным деньгам ограничат риски

Ведомостивчера в 16:42
Konkurent.ru

Пенсионные накопления россиян больше не пропадут? Жесткое правило Центробанка

Konkurent.ru19 октября в 18:34
Московский Комсомолец

Пенсионные деньги россиян защитят

Московский Комсомолец03:27

Здравоохранение Петербурга пока не нуждается в полевом госпитале «Ленэкспо»

Санкт-Петербург, 22 октября 2020, 09:47 — REGNUM Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга назвал причину, по которой переоборудованный под COVID-пациентов павильон выставочного комплекса «Ленэкспо» пока не принимает пациентов, несмотря на большое количество заражённых коронавирусом.
Здравоохранение Петербурга пока не нуждается в полевом госпитале «Ленэкспо»
REGNUM02:47

КДК РФС отклонил протест «Рубина» на работу судьи Вилкова в матче с «Краснодаром»

Встреча 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги состоялась в Краснодаре в субботу и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. "Рубин" подал протест на работу Вилкова в связи с возможным нарушением протокола VAR.
ТАСС Спортвчера в 09:07

Глава Минздрава уйдет на самоизоляцию из-за коронавируса у члена семьи

Как сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, Марашко сразу же после получения членом семьи положительного результата повторного ПЦР-теста на COVID-19 принял решение уйти на самоизоляцию.
Российская газета06:33

Новая тормозная система Kia Sorento появится в других моделях в 2021 году

Абсолютно новый Kia Sorento — первая модель автопроизводителя, оснащенная инновационной системой Multi-Collision Braking (MCB), которая автоматически задействует тормоза даже после срабатывания подушек безопасности автомобиля.
Pnzdriveвчера в 09:30

В Калуге еще один томограф заработал в круглосуточном режиме

Компьютерный томограф для диагностики амбулаторных больных с симптомами коронавируса с сегодняшнего дня начинает работать круглосуточно в калужской больнице №4. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Весть (Калужская область)05:05

Bloomberg: ExxonMobil готовится к сокращениям из-за падения спроса на энергоносители

Американская нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation планирует провести сокращения сотрудников в связи с падением спроса на энергоносители, который был вызван последствиями пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.
ТАСС22:24