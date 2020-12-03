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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Банк России готовится эмитировать цифровой рубль

Российская цифровая валюта вводится в обращение наряду с наличными и безналичными рублями. Банк России будет единолично выпускать цифровые рубли. Российский цифровой рубль будет считаться обязанностью Центробанка.В источнике
С чего всё началось
Известия

«ЦБ будет эмитировать цифровые рубли самостоятельно»

Цифровой рубль ЦБ обладает такими свойствами денег, как признание его в качестве универсального платежного средства, способностью обменять его на другие формы национальной валюты в соотношении 1:1. Этих свойств частные криптовалюты лишены.
Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
RT на русском

В ЦБ прокомментировали планы по созданию цифрового рубля

RT на русскомвчера в 10:25
Lenta.ru

Центробанк России начнет эмитировать цифровой рубль

Lenta.ruвчера в 20:27
Долг.рф

Регулятор начнет эмитировать цифровой рубль

Долг.рфвчера в 01:31
Вести.Ru

Банк России начнет эмитировать цифровой рубль

Вести.Ruвчера в 07:26
ТАСС

Центробанк начнет эмитировать цифровой рубль

ТАССвчера в 19:49
Телеканал 360°

В ЦБ отказались преобразовывать безналичные рубли в цифровые

Телеканал 360°вчера в 19:18
Известия

В ЦБ исключили преобразование всех безналичных рублей в цифровые

Известиявчера в 16:30

Возможная оценка Airbnb по итогам IPO составит $35 млрд

Если исходить из средней цены в рамках объявленного диапазона ($47), объем IPO составит около $2,3 млрд или почти $2,5 млрд в случае, если андеррайтеры воспользуются опционом на покупку дополнительно 3,5 млн акций, пишет The Wall Street Journal.
Интерфакс1 декабря в 11:13

Bloomberg сообщил об отправке в Азию около 20 танкеров американской нефти

Около двадцати танкеров с американской нефтью зафрахтованы для отгрузки в Китай, Южную Корею, Сингапур и другие азиатские страны с побережья Мексиканского залива в декабре, сообщил Bloomberg со ссылкой на судовых брокеров.
Коммерсантъ1 декабря в 15:06

В Австралии расследуют дело о военных, пивших пиво из протеза боевика

Отмечается, что расследование в отношении австралийских спецназовцев начали после обнародования фотографий, на которых военнослужащие пили пиво из протеза погибшего боевика и носили его привязанным к рюкзаку в районы боевых действий.
РИА Новости05:45

Суд арестовал замдиректора «Ленавтодора» по делу о взятке

Следователи полагают, что замдиректора "Ленавтодора" с 1 по 30 сентября 2019 года вступил в сговор с гендиректором "Пригородного ДРСУ №1", получив от последнего взятку в размере 8.5% от суммы государственного контракта, а именно 3 миллиона 370 тысяч рублей.
Online47.ru08:43

Российский лыжник Газиев дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил

«Федерация лыжных гонок России на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсмена Газиева Радика на 2 года за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил, начиная с 19 мая 2020 года», – говорится в сообщении.
Sports.ru06:33

В крови умершей в прямом эфире блогера Reeflay девушки обнаружены наркотики

Эксперты обнаружили наркотические вещества в крови девушки, которая скончалась в прямом эфире блогера Стаса Решетникова, известного как Reeflay, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС04:49

РФПИ получил заявки на приобретение вакцины «Спутник V» из более 50 стран

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более 50 стран, сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости08:35