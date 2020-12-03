Крымские татары призвали Турцию признать полуостров частью России

В свою очередь, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Анкара не признает российский статус Крыма, так как заинтересована в том, чтобы полуостров оказался в «деградирующей и разваливающейся Украине».