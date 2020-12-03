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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Банк России готовится эмитировать цифровой рубль

Российская цифровая валюта вводится в обращение наряду с наличными и безналичными рублями. Банк России будет единолично выпускать цифровые рубли. Российский цифровой рубль будет считаться обязанностью Центробанка.В источнике
С чего всё началось
Известия

«ЦБ будет эмитировать цифровые рубли самостоятельно»

Цифровой рубль ЦБ обладает такими свойствами денег, как признание его в качестве универсального платежного средства, способностью обменять его на другие формы национальной валюты в соотношении 1:1. Этих свойств частные криптовалюты лишены.
Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
RT на русском

В ЦБ прокомментировали планы по созданию цифрового рубля

RT на русскомвчера в 10:25
Вести.Ru

Банк России начнет эмитировать цифровой рубль

Вести.Ruвчера в 07:26
Известия

В ЦБ исключили преобразование всех безналичных рублей в цифровые

Известиявчера в 16:30
Lenta.ru

Центробанк России начнет эмитировать цифровой рубль

Lenta.ruвчера в 20:27
ТАСС

Центробанк начнет эмитировать цифровой рубль

ТАССвчера в 19:49
Телеканал 360°

В ЦБ отказались преобразовывать безналичные рубли в цифровые

Телеканал 360°вчера в 19:18
Долг.рф

Регулятор начнет эмитировать цифровой рубль

Долг.рфвчера в 01:31

Крымские татары призвали Турцию признать полуостров частью России

В свою очередь, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Анкара не признает российский статус Крыма, так как заинтересована в том, чтобы полуостров оказался в «деградирующей и разваливающейся Украине».
Крымские татары призвали Турцию признать полуостров частью России
Известия04:55

Ученые из США начали разработку экономичных вычислительных устройств

Янг, профессор электрофизики факультета электротехники и вычислительной техники, специализируется на разработке вычислительных систем для более умных, быстрых и более энергоэффективных машин.
ИА Красная Весна30 ноября в 06:52

Штаб Трампа считает, что Минюст США не расследовал нарушения на выборах

Представители предвыборного штаба Трампа утверждают, что заявление генерального прокурора США Уильяма Барра об отсутствии масштабных фальсификаций на выборах, не подкреплены фактами и не основаны на расследовании «значительных нарушений и доказательств системного мошенничества».
ИА Красная Веснавчера в 17:28

Алиев перенес приуроченный к событиям в Карабахе День Победы на 8 ноября

«Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева «Об учреждении Дня Победы Азербайджанской Республики» от 2 декабря 2020 года, в целях увековечивания победы в Отечественной войне было принято решение ежегодно отмечать 10 ноября в Азербайджане как День Победы», – сообщила администрация азербайджанского лидера.
Профиль06:49

В крови умершей в прямом эфире блогера Reeflay девушки обнаружены наркотики

Эксперты обнаружили наркотические вещества в крови девушки, которая скончалась в прямом эфире блогера Стаса Решетникова, известного как Reeflay, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС04:49

Фонд защиты прав дольщиков достроит еще три проблемных дома в Башкирии

«Приняли решения о восстановлении прав более 2,5 тысяч дольщиков в 10 регионах — 32 дома достроим, а дольщикам еще 10 домов будут выплачены компенсации», — заявил заместитель председателя правительства России, председатель наблюдательного совета Фонда Марат Хуснуллин.
РБК Уфа07:22