В Калаче-на-Дону к июлю 2021 года появится новый инфекционный корпус

В скором времени появятся клиники для взрослых на 160 коек и отдельный корпус в составе детской инфекционной больницы на 276 коек в Волгограде, а также специальные отделения на 40-60 мест при трех межрайонных центрах, в том числе новый корпус больницы в Калаче-на-Дону.