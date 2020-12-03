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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Банк России готовится эмитировать цифровой рубль

Российская цифровая валюта вводится в обращение наряду с наличными и безналичными рублями. Банк России будет единолично выпускать цифровые рубли. Российский цифровой рубль будет считаться обязанностью Центробанка.В источнике
С чего всё началось
Известия

«ЦБ будет эмитировать цифровые рубли самостоятельно»

Цифровой рубль ЦБ обладает такими свойствами денег, как признание его в качестве универсального платежного средства, способностью обменять его на другие формы национальной валюты в соотношении 1:1. Этих свойств частные криптовалюты лишены.
Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Центробанк России начнет эмитировать цифровой рубль

Lenta.ruвчера в 20:27
Вести.Ru

Банк России начнет эмитировать цифровой рубль

Вести.Ruвчера в 07:26
Долг.рф

Регулятор начнет эмитировать цифровой рубль

Долг.рфвчера в 01:31
RT на русском

В ЦБ прокомментировали планы по созданию цифрового рубля

RT на русскомвчера в 10:25
ТАСС

Центробанк начнет эмитировать цифровой рубль

ТАССвчера в 19:49
Телеканал 360°

В ЦБ отказались преобразовывать безналичные рубли в цифровые

Телеканал 360°вчера в 19:18
Известия

В ЦБ исключили преобразование всех безналичных рублей в цифровые

Известиявчера в 16:30

Санду обвинила партию Додона в попытке узурпации власти

«Сегодня в парламенте был зарегистрирован законопроект о выводе Службы информационной безопасности – это давление на демократию, это попытка узурпации власти, поскольку речь идет о том, что некоторые ключевые для борьбы с коррупцией учреждения останутся под чужим управлением», – заявила Санду.
Евразия.Эксперт03:18

В Калаче-на-Дону к июлю 2021 года появится новый инфекционный корпус

В скором времени появятся клиники для взрослых на 160 коек и отдельный корпус в составе детской инфекционной больницы на 276 коек в Волгограде, а также специальные отделения на 40-60 мест при трех межрайонных центрах, в том числе новый корпус больницы в Калаче-на-Дону.
Волгоградская правда05:16

В крови умершей в прямом эфире блогера Reeflay девушки обнаружены наркотики

Эксперты обнаружили наркотические вещества в крови девушки, которая скончалась в прямом эфире блогера Стаса Решетникова, известного как Reeflay, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС04:49

Власти Москвы надеются отменить меры по COVID-19 к середине 2021 года

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что экономика начнет восстанавливаться в городе к середине 2021 года со снятием основной части ограничительных мер.
Газета.Ru06:42

В Совфеде отреагировали на бойкот некоторыми странами встречи Совбеза ООН

Представители Юго-Востока Украины, выступавшие в ООН, имеют собственное мнение и право его выражать, все страны-члены СБ ООН обязаны слышать их позицию, написал в ФБ глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости01:51

Встреча на Мальте: говорили ли Буш и Горбачев о развале СССР

Обсуждались ли на Мальте перспективы распада СССР, и мог ли Горбачев заручиться гарантиями США по нерасширению НАТО на восток, в эксклюзивном комментарии РИА Новости Крым рассказал участник Мальтийского саммита Павел Палажченко – советский и российский переводчик, долгое время работавший с первым и последним президентом Советского Союза.
РИА Новости Крым00:01