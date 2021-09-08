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ЦБ и ФАС ужесточат правила рассылки банками рекламы

Банк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерены ужесточить финансовым организациям правила рассылки гражданам рекламы.
Комсомольская правда
Ведомства предлагают кредитным организациям исключить из договора о займе пункт о получении рекламы.
ПРАЙМ
В последнее время число нарушений в рекламе услуг кредиторов сильно возросло, отметили в ФАС.
ПРАЙМ
Регуляторы отмечают, что заемщику не предоставляется право отказаться от получения рекламы при оформлении документов в финансовых организациях.
ТАСС

Подробнее о событии

«Известия»: ЦБ и ФАС ужесточат правила рассылки рекламы финансовыми организациями
ТАСС21:42
ЦБ и ФАС запретят банкам навязывать рекламную рассылку клиентам
ФАН17:36
ЦБ и ФАС ужесточат правила рассылки банками рекламы
Известия21:30
Банк России и ФАС ужесточат правила рассылки рекламы финансовыми организациями
ПРАЙМ19:22
ЦБ и ФАС намерены ужесточить правила рассылки банками рекламы
Комсомольская правда17:58
Россиян-заемщиков хотят оградить от назойливой рекламы банков
РЕН ТВ21:00
ФАС России: Кредитование производителей сельхозпродукции по льготной ставке распространится на биржевую торговлю минеральными удобрениями
ADVIS.ru6 сентября в 08:58

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