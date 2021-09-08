Ученые из США создали первые модели звездных «яслей», используя данные моделирования звездообразующих облаков и сложный процесс 3D-печати, в котором мелкомасштабные плотности и градиенты турбулентных облаков заключены в прозрачную смолу.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США помогли Киеву деньгами и советами в операции 2020 года украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 бойцов ЧВК Вагнера, подозреваемых в причастности к конфликту в Донбассе.
Старый коричневый карлик, который играет не по правилам По данным New-Science, «Авария» находится на расстоянии около 50 световых лет от Земли и вращается со скоростью 800 000 км/ч, быстрее, чем любой другой коричневый карлик, обнаруженный на аналогичном расстоянии от Земли.