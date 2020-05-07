Банк России и Минфин подписали акционерное соглашение по акциям Сбербанка. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Банк России и Минфин подписали соглашение по акциям Сбербанка

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