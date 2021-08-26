Стоимость золота в пятницу утром вернулась к уровню в 1,8 тысячи долларов за унцию на фоне ситуации в Афганистане, также трейдеры продолжают с осторожностью ждать речи главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о мерах стимулирования экономики, свидетельствуют данные торгов.
Ряд российских СМИ опубликовали открытые обращения к властям с требованиями прекратить преследование журналистов на основании закона об иноагентах и отказаться от практики включения изданий в соответствующие реестры.