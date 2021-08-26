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Банк России: инфляционные ожидания россиян на год вперед в августе снизились до 12,5%

Инфляционные ожидания населения РФ в августе снизились на 0,9 п. п., до 12,5% после роста в июле, но оставались вблизи многолетних максимумов, следует из материалов Банка России.
ТАСС
По данным мониторинга Банка России, краткосрочные ценовые ожидания предприятий почти не изменились и также остались на повышенном уровне.
Finam.Ru
Однако уже в августе темпы роста цен вновь ускорились: на 23 августа инфляция увеличилась до 6,68% в годовом выражении с 6,53% неделей ранее, констатировало Минэкономразвития 25 августа.
Евразия Daily
По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7-6,2% в 2021 году.
ТАСС

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