Золото вернулось на уровень в $1800 за унцию на рисках международной политики

Стоимость золота в пятницу утром вернулась к уровню в 1,8 тысячи долларов за унцию на фоне ситуации в Афганистане, также трейдеры продолжают с осторожностью ждать речи главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о мерах стимулирования экономики, свидетельствуют данные торгов.