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ЦБ в III квартале инициировал блокировку 24,4 тыс. телефонных номеров мошенников

По инициативе Банка России в июле - сентябре 2021 года было заблокировано 24,4 тыс. телефонных номеров мошенников, сообщает регулятор.
ТАСС
По данным Центробанка, кибермошенники в третьем квартале пытались похитить у россиян 3,2 млрд рублей, из которых 7,7% удалось вернуть.
ФАН
Всего за июль - сентябрь 2021 года регулятор зафиксировал более 256 тыс. случаев операций, осуществленных без согласия клиентов, что на 40% больше чем за аналогичный период прошлого года.
ТАСС
Злоумышленники используют новые сценарии.
Экономика сегодня

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Банк России оценил потери россиян от действий кибермошенников
Экономика сегодня03:36
ЦБ в III квартале инициировал блокировку 24,4 тыс. телефонных номеров мошенников
ТАСС02:57
Центробанк в июле-сентябре года инициировал блокировку 24,4 тысяч телефонных номеров
Деловое.ТВ02:54
ЦБ в третьем квартале инициировал блокировку более 24 тыс. телефонных номеров мошенников
Piter.tv03:28
Центробанк РФ инициировал блокировку 24,4 тысячи мошеннических номеров телефонов
ФАН02:32
ЦБ заблокировал более 20 тыс. мошеннических телефонных номеров в III квартале
Известия02:27
Центробанк инициировал в третьем квартале блокировку 24,4 тысячи телефонных номеров мошенников
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