Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление экс-посла Канады в Афганистане Криса Александера о том, что Россию ждёт международная изоляция и крушение экономики в случае проявления военной агрессии в отношении Украины.
Россия и Германия нарочно "затягивают" открытие "Северного потока — 2" благодаря приостановке сертификации газопровода, написал в статье для издания "Главред" эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.
Учёные из Великобритании и Южной Кореи изучили результаты вакцинации в десятках стран Европы и пришли к выводу, что ограниченный 4 неделями интервал между двумя прививками от коронавируса не может обеспечить необходимую защиту от осложнений.