Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Банк России ищет новый подход к таргетированию инфляции

Центробанк делал это последний раз в 2014 году, когда отказался от привязки рубля к бивалютной корзине. В настоящее время Банк России терпит неудачи в попытках ограничения темпов инфляции до 4%. Как именно будет изменена "форма таргета", глава ЦБ не уточнила.В источнике

С чего всё началось

ЦБ может скорректировать цель по инфляции и средства воздействия на нее

ЦБ может скорректировать цель по инфляции и средства воздействия на нее Глава Банка России Эльвира Набиуллина анонсировала начало процедуры "обзора", или пересмотра, практики денежно-кредитной политики.
Коммерсантъвчера в 16:32

Подробнее о событии

Банк России начнет бороться с ростом цен по-новому

Piter.tv04:18

Банк России ищет новый подход к таргетированию инфляции

Экономика сегодня05:29

Банк России рассматривает новые механизмы борьбы с ростом цен

ФАН05:15

В России начнут по-новому бороться с ростом цен

News.ru06:38

Центробанк начнет по-новому бороться с ростом цен

Профиль03:52

В России начнут бороться с ростом цен по-новому

ПРАЙМ03:30

В России начнут бороться с ростом цен по-новому

Lenta.ru02:48
Интересное

ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

ФСБ России предотвратила в Москве и Астраханской области теракты, которые готовили участники запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", один из них оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован в Астраханской области, второго задержали в столице.
ТАСС06:52

Google готовится радикально изменить модель онлайн-поиска

Т. н. «многозадачная унифицированная модель» (Multitask Unified Model или MUM) изменит и принципы обработки запросов, и демонстрации результатов, предоставляя пользователю более точные сведения на основе множественных источников.
3DNews02:22