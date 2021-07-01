Банк России ищет новый подход к таргетированию инфляции
Центробанк делал это последний раз в 2014 году, когда отказался от привязки рубля к бивалютной корзине. В настоящее время Банк России терпит неудачи в попытках ограничения темпов инфляции до 4%. Как именно будет изменена "форма таргета", глава ЦБ не уточнила.В источнике
С чего всё началось
ЦБ может скорректировать цель по инфляции и средства воздействия на нее
ЦБ может скорректировать цель по инфляции и средства воздействия на нее Глава Банка России Эльвира Набиуллина анонсировала начало процедуры "обзора", или пересмотра, практики денежно-кредитной политики.
Коммерсантъвчера в 16:32