Центробанк делал это последний раз в 2014 году, когда отказался от привязки рубля к бивалютной корзине. В настоящее время Банк России терпит неудачи в попытках ограничения темпов инфляции до 4%. Как именно будет изменена "форма таргета", глава ЦБ не уточнила.

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С чего всё началось ЦБ может скорректировать цель по инфляции и средства воздействия на нее ЦБ может скорректировать цель по инфляции и средства воздействия на нее Глава Банка России Эльвира Набиуллина анонсировала начало процедуры "обзора", или пересмотра, практики денежно-кредитной политики. Коммерсантъ вчера в 16:32