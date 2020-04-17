Экономика
Rambler News ServiceГлава ЦБ исключила возможность моратория на снятие банковских вкладов
Глава Банка России Эльвира Набиуллина исключила возможность введения моратория на снятие средств с банковских вкладов. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции.
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У нас сейчас так называемый структурный профицит ликвидности банковской системы на уровне около 2,5 триллиона рублей. У банков есть еще и около 7 триллионов рыночного обеспечения, и под это они всегда могут привлечь деньги на рынке или у Банка России.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРоссийская газета 05:19
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Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Интерфакс вчера в 11:08
Происшествия
Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции
35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
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Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Общество
Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса
Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
Политика
Путин заявил о росте числа зараженных коронавирусом в России
Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Российской Федерации продолжает расти.
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Общество
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Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине.
Вести Воронеж 15 апреля в 09:48
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
В Башкирии зарегистрировано три очага передачи коронавируса
В Башкирии определены три очага коронавирусной инфекции, основные очаги определили по количеству заболевших пациентов в РКБ имени Куватова, в Белебеевской ЦРБ и Нефтекамском психоневрологическом интернате.
Kursk.com 07:41
Происшествия
Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой
Глава города Данилов Ярославской области Иван Свечушкин погиб при пожаре в своем частном доме вместе с супругой в ночь на 17 апреля, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:39
Политика
Совфед одобрил смену даты окончания Второй мировой войны
Москва, 17 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Совфед одобрил закон о новой дате Дня окончания Второй мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 08:55
Общество
Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России
В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 08:36
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Армия и оружие
Российские корабли провели учение в Черном море
Российские фрегат "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" провели учение по отражению ракетной атаки кораблей противника в Черном море, сообщили в пятницу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
РИА Новости 00:55
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Общество
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Политика
Столице ЛНР присвоили второе название
Луганск, 17 апреля 2020, 12:24 — REGNUM Луганск получил второе название. Соответствующий указ подписал 16 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник.
REGNUM 06:08
Общество
В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля.
RT на русском 07:24
Армия и оружие
США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35
Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33
Происшествия
Дело экс-зампреда комитета по строительству Петербурга передали в суд
"Расследование уголовного дела в отношении Жданова завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении пресс-службы следкома.
РИА Новости 07:48
Общество
50 тысяч жителей Коми могут быть заражены при негативном сценарии
По данным сайта стопкоронавирус. рф, число зараженных в Коми составляет 455 человек.
REGNUM 07:06
Шоу-бизнес
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Правда, модель была у супруга лишь однажды. Репортеры также выяснили, что детей на эту встречу Самойлова не брала.
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Политика
Лукашенко ответил на критику мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии
По данным Worldometer на 17 апреля, в Белоруссии коронавирус диагностирован у свыше 4,7 тыс. человек, в том числе 575 — за последние сутки.
Известия 08:14
Происшествия
Суд в Москве не стал принудительно госпитализировать пенсионерку, задержанную у дома
ТАСС 07:18
Армия и оружие
Проходившие подготовку на базе США боевики сдались сирийской армии
Военное дело вчера в 01:58
Происшествия
Четвертый пациент с коронавирусом скончался в Саратовской области
В Саратовской области скончался четвертый пациент с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Саратов 24 08:37