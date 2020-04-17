У нас сейчас так называемый структурный профицит ликвидности банковской системы на уровне около 2,5 триллиона рублей. У банков есть еще и около 7 триллионов рыночного обеспечения, и под это они всегда могут привлечь деньги на рынке или у Банка России.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина исключила возможность введения моратория на снятие средств с банковских вкладов. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции.

Общество В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. 440

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Политика Совфед одобрил смену даты окончания Второй мировой войны Москва, 17 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Совфед одобрил закон о новой дате Дня окончания Второй мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

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