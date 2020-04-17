Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceГлава ЦБ исключила возможность моратория на снятие банковских вкладов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина исключила возможность введения моратория на снятие средств с банковских вкладов. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции.
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Эльвира Набиуллина
У нас сейчас так называемый структурный профицит ликвидности банковской системы на уровне около 2,5 триллиона рублей. У банков есть еще и около 7 триллионов рыночного обеспечения, и под это они всегда могут привлечь деньги на рынке или у Банка России.
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