Экономика

Вести.RuВести.RuБанк России исключил мораторий на снятие вкладов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина исключила мораторий на снятие банковских вкладов населения. "Никаких оснований для этого нет", - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу, который транслировал ТК "Россия 24".
Читать в источнике
Комментировать118
Эльвира Набиуллина
У нас сейчас так называемый структурный профицит ликвидности банковской системы на уровне около 2,5 триллиона рублей. У банков есть еще и около 7 триллионов рыночного обеспечения, и под это они всегда могут привлечь деньги на рынке или у Банка России.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРоссийская газета 05:19

Подробнее о событии

ЦБ исключил мораторий на снятие денег с банковских вкладов

Российская газета05:19

ЦБ не будет вводить мораторий на снятие вкладов

Коммерсантъ05:44

Глава ЦБ исключила мораторий на выдачу вкладов населению

РБК05:37

Центробанк не собирается вводить мораторий на вклады населения

Комсомольская правда05:30

Набиуллина объяснила, запретят ли в России снимать деньги с банковских вкладов

URA.Ru05:44

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Известия05:13

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

ТАСС05:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Общество

В Краснодаре продовольственные рынки и ярмарки работают по 11 адресам

Ясно 08:42
219
Шоу-бизнес

Садальский раскрыл правду о съемках шоу «Секрет на миллион»

ФАН 04:49
10
Общество

Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
444
Экономика

ЦБ допустил снижение ключевой ставки

Обновлено в 16:09 Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
BFM.ru 07:30
206
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
2,1K
Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
40
Общество

Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России

В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 08:36
340
Гаджеты

Apple презентовала новый iPhone SE

Компания Apple провела онлайн-презентацию, на которой продемонстрировала новый iPhone SE.
Peterburg2.ru 15 апреля в 13:50
600
Политика

Путин потребовал от владимирского губернатора отчёт о коронавирусе

Глава государства назвал Владимирскую область и республику Коми регионами со «сложной ситуацией» по коронавирусу и заявил, что главы региона должны перед ним отчитаться.
REGNUM 09:11
9
Авто

«Народные» автомобили с пробегом, которые выпотрошат кошелек владельца

Сразу хочу сказать, что всё ниженаписанное – это моё личное мнение, которое сложилось у меня за время моей работы с автомобилями.
Свободная Пресса 01:27
Энергетика

Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка

Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
Вести.Ru вчера в 03:19
708
Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
2,3K
Политика

Лукашенко ответил на критику мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии

По данным Worldometer на 17 апреля, в Белоруссии коронавирус диагностирован у свыше 4,7 тыс. человек, в том числе 575 — за последние сутки.
Известия 08:14
529
Происшествия

Адвокат Абызова Вершинин отправлен под домашний арест

Интерфакс 09:41
63
Общество

Украинский Ан-225 «Мрия» установил новый рекорд

Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, на фоне пандемии коронавирусной инфекции установил новый рекорд, сообщает The American Journal of Transportation.
Lenta.ru 06:57
503
Общество

Кадыров объявил в Чечне строгий карантин в выходные

В Чечне в выходные, 18-го и 19 апреля, объявлен строгий карантин.
РБК 08:48
22
Политика

Пять препаратов от коронавируса испытываются в России

Пять российских препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции находятся на стадии клинических испытаний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в российских регионах, трансляция ведется на канале "Россия 24".
Газета.Ru 09:27
3
Политика

Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»

Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 17 апреля 2020, 12:03 — REGNUM В России за сутки 16 апреля выявлено 4070 случаев заражения коронавирусом, всего в стране — 32 008 случаев заболевания COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 06:10
13
Общество

Госдума приняла закон о барах на первых этажах жилых домов

Документ, получивший название "закон о наливайках", предполагает введение ограничений на продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, вплоть до полного запрета продажи, если площадь данного бара или кафе меньше 20 кв.м. При этом субъекты РФ получили право самостоятельно определять размер площадей таких кафе.
Интерфакс 07:01
3
Шоу-бизнес

Умерла звезда советского кино Евгения Уралова

На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
Российская газета 07:51
2
Происшествия

Нижегородский журналист задержан по обвинению в распространении фейка

Нижний Новгород, 17 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Известный Нижегородский журналист, директор ИА «Открытый Нижний», учредитель ИА Newsroom24, главный редактор «Репортер НН» Александр Пичугин задержан правоохранительными органами по подозрению в распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан.
REGNUM 09:27
22
Общество

Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
548
Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
32
Происшествия

В Саратове умер четвертый пациент с коронавирусом

Четвертый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратове, причиной смерти стало тяжелое хроническое заболевание с множественными осложнениями, сообщил в пятницу областной минздрав.
РИА Новости 09:45
7
Происшествия

В Подмосковье завели дело против сбежавшего пациента с коронавирусом

В главке МВД по Московской области сообщили, что в округе Жуковский было возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом 50-летнего местного жителя, который самовольно покинул медицинское учреждение.
Московский Комсомолец 09:24
4
Здоровье

Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом

Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
3,9K
Общество

Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
1,3K
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
1,4K
Общество

Медведев допустил ужесточение в России ограничений из-за коронавируса

Москва, 17 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Ситуация по коронавирусу нового типа развивается в России в тревожном ключе, что не исключает введения более жёстких мер.
REGNUM 08:39
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное