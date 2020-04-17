У нас сейчас так называемый структурный профицит ликвидности банковской системы на уровне около 2,5 триллиона рублей. У банков есть еще и около 7 триллионов рыночного обеспечения, и под это они всегда могут привлечь деньги на рынке или у Банка России.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина исключила мораторий на снятие банковских вкладов населения. "Никаких оснований для этого нет", - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу, который транслировал ТК "Россия 24".

Общество Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции. 444

Экономика ЦБ допустил снижение ключевой ставки Обновлено в 16:09 Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 206

Политика Путин потребовал от владимирского губернатора отчёт о коронавирусе Глава государства назвал Владимирскую область и республику Коми регионами со «сложной ситуацией» по коронавирусу и заявил, что главы региона должны перед ним отчитаться. 9

Авто «Народные» автомобили с пробегом, которые выпотрошат кошелек владельца Сразу хочу сказать, что всё ниженаписанное – это моё личное мнение, которое сложилось у меня за время моей работы с автомобилями.

Энергетика Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами. 708

Общество Украинский Ан-225 «Мрия» установил новый рекорд Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, на фоне пандемии коронавирусной инфекции установил новый рекорд, сообщает The American Journal of Transportation. 503

Политика Пять препаратов от коронавируса испытываются в России Пять российских препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции находятся на стадии клинических испытаний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в российских регионах, трансляция ведется на канале "Россия 24". 3

Политика Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей» Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Москва, 17 апреля 2020, 12:03 — REGNUM В России за сутки 16 апреля выявлено 4070 случаев заражения коронавирусом, всего в стране — 32 008 случаев заболевания COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. 13

Общество Госдума приняла закон о барах на первых этажах жилых домов Документ, получивший название "закон о наливайках", предполагает введение ограничений на продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, вплоть до полного запрета продажи, если площадь данного бара или кафе меньше 20 кв.м. При этом субъекты РФ получили право самостоятельно определять размер площадей таких кафе. 3

Шоу-бизнес Умерла звезда советского кино Евгения Уралова На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов. 2

Происшествия Нижегородский журналист задержан по обвинению в распространении фейка Нижний Новгород, 17 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Известный Нижегородский журналист, директор ИА «Открытый Нижний», учредитель ИА Newsroom24, главный редактор «Репортер НН» Александр Пичугин задержан правоохранительными органами по подозрению в распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан. 22

Религия Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его. 32

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Происшествия В Подмосковье завели дело против сбежавшего пациента с коронавирусом В главке МВД по Московской области сообщили, что в округе Жуковский было возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом 50-летнего местного жителя, который самовольно покинул медицинское учреждение. 4

Общество Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели. 1,3K

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1,4K