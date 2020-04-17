Экономика
Вести.RuБанк России исключил мораторий на снятие вкладов
Глава Банка России Эльвира Набиуллина исключила мораторий на снятие банковских вкладов населения. "Никаких оснований для этого нет", - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу, который транслировал ТК "Россия 24".
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У нас сейчас так называемый структурный профицит ликвидности банковской системы на уровне около 2,5 триллиона рублей. У банков есть еще и около 7 триллионов рыночного обеспечения, и под это они всегда могут привлечь деньги на рынке или у Банка России.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРоссийская газета 05:19
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Общество
Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
Экономика
ЦБ допустил снижение ключевой ставки
Обновлено в 16:09 Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
BFM.ru 07:30
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
Общество
Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России
В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 08:36
Гаджеты
Apple презентовала новый iPhone SE
Компания Apple провела онлайн-презентацию, на которой продемонстрировала новый iPhone SE.
Peterburg2.ru 15 апреля в 13:50
Политика
Путин потребовал от владимирского губернатора отчёт о коронавирусе
Глава государства назвал Владимирскую область и республику Коми регионами со «сложной ситуацией» по коронавирусу и заявил, что главы региона должны перед ним отчитаться.
REGNUM 09:11
Авто
«Народные» автомобили с пробегом, которые выпотрошат кошелек владельца
Сразу хочу сказать, что всё ниженаписанное – это моё личное мнение, которое сложилось у меня за время моей работы с автомобилями.
Свободная Пресса 01:27
Энергетика
Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка
Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
Вести.Ru вчера в 03:19
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Политика
Лукашенко ответил на критику мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии
По данным Worldometer на 17 апреля, в Белоруссии коронавирус диагностирован у свыше 4,7 тыс. человек, в том числе 575 — за последние сутки.
Известия 08:14
Общество
Украинский Ан-225 «Мрия» установил новый рекорд
Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, на фоне пандемии коронавирусной инфекции установил новый рекорд, сообщает The American Journal of Transportation.
Lenta.ru 06:57
Общество
Кадыров объявил в Чечне строгий карантин в выходные
В Чечне в выходные, 18-го и 19 апреля, объявлен строгий карантин.
РБК 08:48
Политика
Пять препаратов от коронавируса испытываются в России
Пять российских препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции находятся на стадии клинических испытаний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в российских регионах, трансляция ведется на канале "Россия 24".
Газета.Ru 09:27
Политика
Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»
Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 17 апреля 2020, 12:03 — REGNUM В России за сутки 16 апреля выявлено 4070 случаев заражения коронавирусом, всего в стране — 32 008 случаев заболевания COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 06:10
Общество
Госдума приняла закон о барах на первых этажах жилых домов
Документ, получивший название "закон о наливайках", предполагает введение ограничений на продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, вплоть до полного запрета продажи, если площадь данного бара или кафе меньше 20 кв.м. При этом субъекты РФ получили право самостоятельно определять размер площадей таких кафе.
Интерфакс 07:01
Шоу-бизнес
Умерла звезда советского кино Евгения Уралова
На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
Российская газета 07:51
Происшествия
Нижегородский журналист задержан по обвинению в распространении фейка
Нижний Новгород, 17 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Известный Нижегородский журналист, директор ИА «Открытый Нижний», учредитель ИА Newsroom24, главный редактор «Репортер НН» Александр Пичугин задержан правоохранительными органами по подозрению в распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан.
REGNUM 09:27
Общество
Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Происшествия
В Саратове умер четвертый пациент с коронавирусом
Четвертый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратове, причиной смерти стало тяжелое хроническое заболевание с множественными осложнениями, сообщил в пятницу областной минздрав.
РИА Новости 09:45
Происшествия
В Подмосковье завели дело против сбежавшего пациента с коронавирусом
В главке МВД по Московской области сообщили, что в округе Жуковский было возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом 50-летнего местного жителя, который самовольно покинул медицинское учреждение.
Московский Комсомолец 09:24
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
Медведев допустил ужесточение в России ограничений из-за коронавируса
Москва, 17 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Ситуация по коронавирусу нового типа развивается в России в тревожном ключе, что не исключает введения более жёстких мер.
REGNUM 08:39