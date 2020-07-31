Экономика
ТАССБанк России изменит методику определения системно значимых банков
Банк России изменит методику определения системно значимых кредитных организаций. Новый подход обеспечит более корректный учет международной активности банков, сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Единоборства
Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей
ProstoProSport 03:58
Фигурное катание
Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной.
РИА Новости 09:09
Технологии
Власти США разрешили Amazon создать свою спутниковую систему связи
Федеральная комиссия по связи (ФКС) США выдала американской компании Amazon разрешение на создание собственной спутниковой системы связи для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету.
ТАСС 05:45
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России
Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM 06:43
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
Экономика
Минфин продлит вывод дивидендов за рубеж без налогов на три года
Власти разрешат платить налоги в России тем, кто провел в стране 90 дней Минфин решил сыграть на опережение и в конце мая представил законопроект, который практически закрывал «сквозной» подход с начала 2021 года.
Forbes 05:03
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Общество
«Аэрофлот» сообщил о сокращенной программе рейсов в Стамбул и Лондон
Ранее на этой неделе стало известно о продаже «Аэрофлотом» более 3,5 тыс. авиабилетов в Стамбул. Первый рейс состоится 1 августа.
Известия 08:25
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi 9 в России
Деловое.ТВ 02:41
Транспорт
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Здоровье
Пять опасных для детей растений назвала главный педиатр Подмосковья
Наиболее опасными для детей и взрослых являются борщевик, волчье лыко, болиголов пятнистый, белена и ландыш, которые могут вызвать серьезное отравление.
Evo-rus.com 06:27
Политика
Россия зеркально ответит на санкции ЕС за предполагаемые кибератаки
Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Россия зеркально ответит на новые санкции Евросоюза, которые ввели в отношении своих граждан и организаций за якобы причастность к кибератакам.
РЕН ТВ 08:53
Наука
Внутри туберкулезной палочки нашли оружие против нее же
Молекулярные биологи научились убивать туберкулезную палочку, нарушая работу встроенной в нее "системы самоуничтожения", которая защищает бактерию от вирусов и появления крупных мутаций в геноме.
ТАСС Наука вчера в 07:15
Общество
Власти Москвы напомнили магазинам не впускать людей без масок
Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток.
ТАСС 09:10
Футбол
Семь игроков «Чертаново» перешли в «Крылья Советов»
СитиТрафик 07:58
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 96 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 31 июля 2020, 10:47 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 31 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:47
Происшествия
31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих
Газета.Ru вчера в 06:10
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Мужчина намного моложе Бондарчук, но влюбленных совершенно не смущает разница в возрасте.
Народные новости 06:36
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса
Москва, 31 июля 2020, 16:03 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса.
REGNUM 09:03
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петербурге были найдены расчленённые останки артиста.
RT на русском 06:52
Шоу-бизнес
Новое фото Анны Хилькевич в нижнем белье возмутило ее мужа
Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 30 Июл 2020 в 8:18 PDT Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте селфи, сделанное перед зеркалом в ванной.
Popcornnews.ru 03:17
Экономика
МТС выплатит дивиденды за первое полугодие в размере ₽8,93 на акцию
Совет директоров телекоммуникационной компании МТС рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере ₽8,93 на одну ценную бумагу, сообщила компания.
РБК 08:54
Футбол
СМИ: Футболист «Уфы» Фомин близок к переходу в «Динамо»
RT на русском 29 июля в 15:20
Общество
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС 08:32