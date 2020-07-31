Экономика

ТАССТАССБанк России изменит методику определения системно значимых банков

Банк России изменит методику определения системно значимых кредитных организаций. Новый подход обеспечит более корректный учет международной активности банков, сообщается в пресс-релизе регулятора.
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ЦБ решил изменить критерии системной значимости банков

Российская газета10:11

ЦБ РФ изменил методику определения системно значимых банков

Аргументы и Факты09:25

Банк России изменит методику определения системно значимых банков

ТАСС08:02

ЦБ изменит правила определения системно значимых банков

Коммерсантъ08:56

ЦБ изменит методику определения системно значимых банков

Банки.ру08:09

ЦБ уточнит критерии для определения системно значимых банков

Rambler News Service09:20

Банк России с 2021 года изменит методику определения системно значимых банков

ПРАЙМ08:23
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
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Финансы

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СК не стал заводить дело на полицейского, сломавшего руку журналисту Давиду Френкелю

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В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

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Россия зеркально ответит на киберсанкции ЕС

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Nasdaq вырос после отчетов Apple и Amazon

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В Китае запущена навигационная система BeiDou-3

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Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
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BioWare поведала об изменениях систем экипировки в Anthem 2.0

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Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима

Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
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Политика

Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян

Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
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Общество

Гармаш ушел из театра «Современник»

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В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем

Высокоскоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, столкнулся с автомобилем.
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Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам Splinter Cell

Как сообщает издание Variety, стриминговый сервис Netflix планирует выпустить аниме-сериал по мотивам стелс-экшн-игр Splinter Cell.
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Общество

Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа

«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
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Политика

Задержанных в Белоруссии россиян перевели в более комфортные условия

Задержанные в Белоруссии граждане России переведены в "более комфортное учреждение".
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На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
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20 августа экшен Battletoads выйдет на Xbox One и ПК

Уже 20 августа горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One. Об этом сообщается в релизах Microsoft и Dlala Studios.
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Происшествия

У муниципального депутата Галяминой прошел обыск

Следственный комитет России (СКР) провел обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах, после чего оппозиционерку увезли на допрос.
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«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

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Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим

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Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»

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Экономика

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости 10:14
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Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

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