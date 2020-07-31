Банк России изменит методику определения системно значимых кредитных организаций. Новый подход обеспечит более корректный учет международной активности банков, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Финансы Курс евро на Мосбирже поднялся до 88 рублей Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,56% по отношению к рублю и достиг отметки в 88 рублей, свидетельствуют данные торгов на 19:01 мск. 15

Политика В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.

Политика На границе России и Белоруссии собрались многокилометровые пробки Российские пограничники начали проверять документы у людей, пересекающих границу с Белоруссией по трассе M-1, что привело к образованию здесь очередей из автомобилей, сообщают белорусские СМИ. 8

Политика Россия зеркально ответит на киберсанкции ЕС В МИД России заявили, что Москва зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза в отношении россиян, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. 3

Экономика Nasdaq вырос после отчетов Apple и Amazon Нью-Йорк, США, 31 июля 2020, 19:22 — REGNUM Фондовый рынок США находится в «смешанном настроении» 31 июля, два из трех основных индексов Уолл-стрит падают, один — растёт.

Политика Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе. 1,2K

Общество Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа «По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения. 140

Происшествия На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ "При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении. 65

Игры 20 августа экшен Battletoads выйдет на Xbox One и ПК Уже 20 августа горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One. Об этом сообщается в релизах Microsoft и Dlala Studios. 5

Происшествия У муниципального депутата Галяминой прошел обыск Следственный комитет России (СКР) провел обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах, после чего оппозиционерку увезли на допрос. 444

Экономика Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России. 251

Политика Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 887

Общество Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами. 134