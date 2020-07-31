Экономика
ТАССБанк России изменит методику определения системно значимых банков
Банк России изменит методику определения системно значимых кредитных организаций. Новый подход обеспечит более корректный учет международной активности банков, сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
RT на русском 12:52
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Финансы
Курс евро на Мосбирже поднялся до 88 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,56% по отношению к рублю и достиг отметки в 88 рублей, свидетельствуют данные торгов на 19:01 мск.
ТАСС 12:05
Происшествия
СК не стал заводить дело на полицейского, сломавшего руку журналисту Давиду Френкелю
Новые Известия 13:48
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Политика
На границе России и Белоруссии собрались многокилометровые пробки
Российские пограничники начали проверять документы у людей, пересекающих границу с Белоруссией по трассе M-1, что привело к образованию здесь очередей из автомобилей, сообщают белорусские СМИ.
РБК 11:38
Политика
Россия зеркально ответит на киберсанкции ЕС
В МИД России заявили, что Москва зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза в отношении россиян, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Газета.Ru 08:52
Экономика
Nasdaq вырос после отчетов Apple и Amazon
Нью-Йорк, США, 31 июля 2020, 19:22 — REGNUM Фондовый рынок США находится в «смешанном настроении» 31 июля, два из трех основных индексов Уолл-стрит падают, один — растёт.
REGNUM 12:22
Технологии
В Китае запущена навигационная система BeiDou-3
МонаВиста 13:30
Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 05:42
Спорт
BioWare поведала об изменениях систем экипировки в Anthem 2.0
Игромания.ру 12:28
Общество
Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима
Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента 00:55
Политика
Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ru 11:27
Общество
Гармаш ушел из театра «Современник»
РИА Новости 09:26
Происшествия
В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем
Высокоскоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, столкнулся с автомобилем.
Интерфакс 13:08
Кино
Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам Splinter Cell
Как сообщает издание Variety, стриминговый сервис Netflix планирует выпустить аниме-сериал по мотивам стелс-экшн-игр Splinter Cell.
Киноафиша России 02:45
Общество
Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян перевели в более комфортные условия
Задержанные в Белоруссии граждане России переведены в "более комфортное учреждение".
Московский Комсомолец 13:24
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
Игры
20 августа экшен Battletoads выйдет на Xbox One и ПК
Уже 20 августа горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One. Об этом сообщается в релизах Microsoft и Dlala Studios.
МонаВиста 13:35
Происшествия
У муниципального депутата Галяминой прошел обыск
Следственный комитет России (СКР) провел обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах, после чего оппозиционерку увезли на допрос.
Коммерсантъ 11:35
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Inc-news.ru 00:49
Политика
Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»
Московский Комсомолец вчера в 18:56
Экономика
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости 10:14
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости 03:06
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01