Центральный банк РФ рассматривает разные варианты по снижению ключевой ставки в 2019 году.

Политика Трамп призвал демократов прекратить импичмент после слов Зеленского Американский президент Дональд Трамп заявил, что после слов украинского лидера Владимира Зеленского о беседе с ним Демократическая партия должна прекратить «аферу» с процедурой импичмента.

Армия и оружие В Кремле прокомментировали военную операцию Турции в Сирии Помощник президента России Юрий Ушаков призвал все стороны в Сирии к сдержанности и тщательному взвешиванию своих дальнейших шагов на фоне начала военной операции Турции «Источник мира».

Экономика Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

Политика Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.

Здоровье Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.

Политика Зеленский заявил о возможности выхода Украины из минского формата Если Украина не сможет принять закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штаймайера» до Нового года, то она потеряет минский формат, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Происшествия Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.

Политика Зеленский отреагировал на обвинения Порошенко Владимир Зеленский, украинский лидер, прокомментировал обвинения Петра Порошенко, бывшего президента страны, связанные с «формулой Штайнмайера».

Шоу-бизнес Жигунов прокомментировал выписку Заворотнюк из больницы Сергей Жигунов дал комментарий относительно выписки Анастасии Заворотнюк из больницы. Он считает, что это не обязательно хороший признак.

Политика Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".

Футбол Путин заявил о полном выполнении Россией требований WADA Президент Владимир Путин заявил, что Россия в полном объеме выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), последовавшие после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Наука В Китае продемонстрировали концепт «боевой летающей тарелки» На одном из стендов был представлен необычный экспонат, напоминающий классическое НЛО. Концепт получил название Super Great White Shark.

Политика Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

Космос NASA: К Земле приближается восемь астероидов Подразделение NASA сообщает о редком астрономическом явлении. К Земле приближается сразу восемь астероидов.

Политика Норвегия отказалась разместить ракеты НАТО Власти Норвегии решили не размещать «ракетный щит» системы ПРО Североатлантического альянса, чтобы избежать конфликта с Россией, сообщил портал «Утро.ру» со ссылкой на TV 2 Norge.

Экономика Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".

Экономика ЦБ сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт Банк России беспокоит появившийся в этом году новый способ обмана владельцев платежных карт, когда злоумышленники подменяют исходящие телефонные номера на номера колл-центров банков.

Политика Зеленский опасается появления российских военных баз в Белоруссии Украина опасается появления российских военных баз на территории Белоруссии.