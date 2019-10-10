Финансы
News.ruБанк России изучает варианты снижения ключевой ставки
Центральный банк РФ рассматривает разные варианты по снижению ключевой ставки в 2019 году.
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Политика
Трамп призвал демократов прекратить импичмент после слов Зеленского
Американский президент Дональд Трамп заявил, что после слов украинского лидера Владимира Зеленского о беседе с ним Демократическая партия должна прекратить «аферу» с процедурой импичмента.
RT на русском 10:31
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали военную операцию Турции в Сирии
Помощник президента России Юрий Ушаков призвал все стороны в Сирии к сдержанности и тщательному взвешиванию своих дальнейших шагов на фоне начала военной операции Турции «Источник мира».
RT на русском 10:41
Происшествия
В Калужской области три человека погибли в ДТП
РИА Новости 12:00
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Политика
Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву
Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.
Ведомости 10:34
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru 04:45
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль 08 октября в 09:28
Политика
Зеленский заявил о возможности выхода Украины из минского формата
Если Украина не сможет принять закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штаймайера» до Нового года, то она потеряет минский формат, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Взгляд.ру 10:40
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
РИА Новости 06:31
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.
RT на русском 11:32
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
UfacityNews.ru вчера в 07:49
Политика
Зеленский отреагировал на обвинения Порошенко
Владимир Зеленский, украинский лидер, прокомментировал обвинения Петра Порошенко, бывшего президента страны, связанные с «формулой Штайнмайера».
Discover24 07:58
Шоу-бизнес
Жигунов прокомментировал выписку Заворотнюк из больницы
Сергей Жигунов дал комментарий относительно выписки Анастасии Заворотнюк из больницы. Он считает, что это не обязательно хороший признак.
OAnews 01:54
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Политика
Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".
РИА Новости 11:22
Футбол
Путин заявил о полном выполнении Россией требований WADA
Президент Владимир Путин заявил, что Россия в полном объеме выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), последовавшие после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Lenta.ru 07:55
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Военный транспортник Ан-12 приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Российская газета 03:22
Наука
В Китае продемонстрировали концепт «боевой летающей тарелки»
На одном из стендов был представлен необычный экспонат, напоминающий классическое НЛО. Концепт получил название Super Great White Shark.
ИнфоСМИ 11:52
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в матче отбора к Евро-2020
Невские Новости вчера в 23:21
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали
Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru 10:37
Космос
NASA: К Земле приближается восемь астероидов
Подразделение NASA сообщает о редком астрономическом явлении. К Земле приближается сразу восемь астероидов.
Территория новостей 11:12
Политика
Норвегия отказалась разместить ракеты НАТО
Власти Норвегии решили не размещать «ракетный щит» системы ПРО Североатлантического альянса, чтобы избежать конфликта с Россией, сообщил портал «Утро.ру» со ссылкой на TV 2 Norge.
Телеканал 360° 11:20
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета 07:10
Экономика
ЦБ сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт
Банк России беспокоит появившийся в этом году новый способ обмана владельцев платежных карт, когда злоумышленники подменяют исходящие телефонные номера на номера колл-центров банков.
Российская газета 10:53
Политика
Зеленский опасается появления российских военных баз в Белоруссии
Украина опасается появления российских военных баз на территории Белоруссии.
ТАСС 10:49
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47