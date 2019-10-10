Финансы

News.ruNews.ruБанк России изучает варианты снижения ключевой ставки

Центральный банк РФ рассматривает разные варианты по снижению ключевой ставки в 2019 году.
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Центробанк допустил снижение ключевой ставки в 2019 году

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При стрельбе в мужском монастыре в оренбургском Бузулуке пострадал один человек.
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Точная причина смерти не сообщается. Где пройдут похороны, пока неизвестно. Уралтрансбанк был одним из известных региональных банков.
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Общество

Строительство дороги «Меридиан» в РФ начнется в 2020 году

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Президент Украины исключил возможность возобновления подачи воды с Украины в Крым по Северо-Крымскому каналу.
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Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
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В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что около участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между украинскими военными из-за нежелания некоторых из них выполнять приказ.
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Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
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Путин посетит с официальными визитами Саудовскую Аравию и ОАЭ

Президент России Владимир Путин 14-15 октября посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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