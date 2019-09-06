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Экономика ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян В первой половине 2019 года специалисты ЦБ обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).

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Гаджеты Apple удалила отслеживающее полицейских в Гонконге приложение Американская компания Apple удалила приложение, с помощью которого протестующие в Гонконге отслеживали передвижения полиции.

Спорт Российские гимнасты впервые стали чемпионами мира в многоборье Российские гимнасты своих поклонников не подвели: впервые в истории золото чемпионата мира в командном мужском многоборье отправляется в Россию.

Политика МИД РФ прокомментировал слова Зеленского о Крыме Замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал планы президента Украины Владимира Зеленского использовать площадку «нормандского формата» для обсуждения Крыма нереалистичными, пишет ТАСС.

Происшествия Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».

Общество Макаров назвал «шпаной» застраивающего Питер экс-главу Госстройнадзора Евгений Ким был назначен главой Госстройнадзора Петербурга в апреле 2018 года, а 31 января 2019-го уже написал заявление об отставке после прошедших в ведомстве обысков ФСБ.

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