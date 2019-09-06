Финансы

News.ruNews.ruБанк России изучает варианты снижения ключевой ставки

Центральный банк РФ рассматривает разные варианты по снижению ключевой ставки в 2019 году.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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