Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Поправки в антиотмывочное законодательство проходят оценку регулирующего воздействия, сообщает РБК.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБКвчера в 16:01

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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ЦБ впервые за восемь лет существенно скорректирует практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства

Эхо Москвывчера в 18:11

Главные новости к утру 17 февраля

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ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

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Центробанк впервые за восемь лет изменил правила блокировки счетов россиян

URA.Ruвчера в 21:30

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов

RT на русскомвчера в 22:59

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомостивчера в 17:20
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Экономика

Украденные из тюменского банка 500 млн рублей выставили на торги

Как ранее писало РБК Тюмень, 6 февраля 2018 года у тюменского банка была отозвана лицензия.В марте того же года учреждение было признано банкротом по иску Центробанка.
РБК Тюмень 01:35
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Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове-на-Дону и скрылся

В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал клиентку, а затем скрылся.
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Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 02:13
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Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.
Rusargument вчера в 04:20
Армия и оружие

США испытали ракету Trident II, способную нести ядерный боезаряд

МС США в воскресенье - 16 февраля, испытали баллистическую ракету Trident II (D5LE), способную нести ядерный боезаряд, сообщает РИА Новости.
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Армия и оружие

Болгарский премьер назвал НАТО самым успешным военно-политическим союзом в истории

По словам главы болгарского кабинета министров, «НАТО является самым успешным военно-политическим союзом в истории».
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Политика

В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Интерфакс вчера в 23:37
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Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
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Происшествия

В Красноярском крае четыре человека погибли от угарного газа

В Красноярском края четыре человека погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Газета.Ru 00:43
Гаджеты

IPhone 9 получит устаревшую камеру

P.S. Возможно, источник перепутал разрешение камеры и объектив с семью линзами (7P), который должен использоваться в iPhone 9. Мы обновим заметку, когда ситуация прояснится.
iXBT.com 01:33
Политика

Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
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В России появился новый метод воровства персональных данных

Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
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Студенты Адыгеи участвуют в разработке спутника-предсказателя

Разработкой спутника, способного предсказывать природные катастрофы, в кооперации с учёными занимаются студенты Агыгейского государственного университета (АГУ), заявил ректор вуза Дауд Мамий 17 февраля в интервью ТАСС.
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Происшествия

В авиакомпании объяснили посадку в Москве самолета из Уфы в Таиланд

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который следовал из Уфы на Пхукет (Таиланд), сменил курс после взлета из-за ложного срабатывания датчика.
РБК 00:35
Транспорт

Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной

Парковочные места еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля становятся платными, из которых 29 - в пределах Третьего кольца, девять - за пределами МКАД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Интерфакс вчера в 16:14
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«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню

Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.
РБК вчера в 22:00
Происшествия

Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
РБК вчера в 09:36
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
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Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Российская газета вчера в 20:27
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Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
РИА Новости 01:53
Наука

Лучшее за день. 16 февраля

К 30-летию одной из самых знаменитых научных фотографий в мире, «Тусклой голубой точки», сделанной аппаратом Voyager по инициативе Карла Сагана, и представляющей собой снимок Земли из-за орбиты Нептуна в NASA заново обработали этот снимок, применив современные технологии обработки данных и сделав его цвета более близкими к реальности.
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Общество

КамАЗ и Sollers договорились создать альянс

РБК 15 февраля в 14:01
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Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 15 февраля в 06:19
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Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm вчера в 03:37
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