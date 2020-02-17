Экономика
КоммерсантъЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Поправки в антиотмывочное законодательство проходят оценку регулирующего воздействия, сообщает РБК.
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с чего всё началось
ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.РБКвчера в 16:01
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Экономика
Украденные из тюменского банка 500 млн рублей выставили на торги
Как ранее писало РБК Тюмень, 6 февраля 2018 года у тюменского банка была отозвана лицензия.В марте того же года учреждение было признано банкротом по иску Центробанка.
Происшествия
Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове-на-Дону и скрылся
В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал клиентку, а затем скрылся.
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Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
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Смолов отреагировал на дебютный гол за «Сельту»
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Пугачева призналась, что делала пластику
Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы
Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Авто
Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7
Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.
Армия и оружие
США испытали ракету Trident II, способную нести ядерный боезаряд
МС США в воскресенье - 16 февраля, испытали баллистическую ракету Trident II (D5LE), способную нести ядерный боезаряд, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Болгарский премьер назвал НАТО самым успешным военно-политическим союзом в истории
По словам главы болгарского кабинета министров, «НАТО является самым успешным военно-политическим союзом в истории».
Политика
В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Общество
Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
Происшествия
В Красноярском крае четыре человека погибли от угарного газа
В Красноярском края четыре человека погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Гаджеты
IPhone 9 получит устаревшую камеру
P.S. Возможно, источник перепутал разрешение камеры и объектив с семью линзами (7P), который должен использоваться в iPhone 9. Мы обновим заметку, когда ситуация прояснится.
Политика
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Наука
Студенты Адыгеи участвуют в разработке спутника-предсказателя
Разработкой спутника, способного предсказывать природные катастрофы, в кооперации с учёными занимаются студенты Агыгейского государственного университета (АГУ), заявил ректор вуза Дауд Мамий 17 февраля в интервью ТАСС.
Происшествия
В авиакомпании объяснили посадку в Москве самолета из Уфы в Таиланд
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который следовал из Уфы на Пхукет (Таиланд), сменил курс после взлета из-за ложного срабатывания датчика.
Транспорт
Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной
Парковочные места еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля становятся платными, из которых 29 - в пределах Третьего кольца, девять - за пределами МКАД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Экономика
«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню
Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
Наука
Лучшее за день. 16 февраля
К 30-летию одной из самых знаменитых научных фотографий в мире, «Тусклой голубой точки», сделанной аппаратом Voyager по инициативе Карла Сагана, и представляющей собой снимок Земли из-за орбиты Нептуна в NASA заново обработали этот снимок, применив современные технологии обработки данных и сделав его цвета более близкими к реальности.
Общество
КамАЗ и Sollers договорились создать альянс
Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.