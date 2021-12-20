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Банк России рассчитывает добиться запрета дифференциации ставок по вкладам

Банк России намерен бороться за полный запрет на дифференциацию ставок по вкладам в кредитных организациях, которая возникает в случае приобретения дополнительных финансовых услуг, способа пополнения вклада, а также по другим условиям.
Национальная служба новостей
Зампред ЦБ также отметил, что регулятор рассматривает вариант специального банковского вклада с гарантированным начислением процентов в привязке к ключевой ставке ЦБ или инфляции на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей.
ТАСС
В следующий раз регулятор рассмотрит вопрос о ключевой ставке 11 февраля.
Деловое.ТВ
Руководитель отметила, что, по прогнозам регулятора, годовая инфляция снизится до 4–4,5% к концу 2022 года.
Деловое.ТВ

Подробнее о событии

ЦБ выступил за запрет дифференциации ставок по вкладам
ТАСС05:23
ЦБ хочет запретить дифференцировать ставки по вкладам
Газета.Ru06:53
Центробанк намерен добиться запрета дифференциации ставок
Деловое.ТВ06:25
Центробанк хочет запретить дифференциацию ставок по вкладам
Парламентская газета08:30
Банк России рассчитывает добиться запрета дифференциации ставок по вкладам
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