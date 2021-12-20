Зампред ЦБ также отметил, что регулятор рассматривает вариант специального банковского вклада с гарантированным начислением процентов в привязке к ключевой ставке ЦБ или инфляции на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей.
Прекращение физического поступления газа в Германию через газопровод "Ямал-Европа" не связано с ситуацией вокруг заполнения второй нитки "Северного потока 2" - это сугубо коммерческая история, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Управление МВД РФ по Коми организовало служебную проверку после того, как в интернете появилось видео, где инспектор ДПС зачитывает протокол нарушительнице в стиле проповеди, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции региона.
Как стало известно «Ъ», сегодня в Россию вернется гендиректор ООО «КС Инжениринг» из Санкт-Петербурга Олег Никитин — первый россиянин, привлеченный к уголовной ответственности в США за нарушение антироссийских санкций.