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Банк России хочет запретить дифференцированные ставки по вкладам

Банк России намерен запретить дифференциацию ставок по вкладам в зависимости от размера, способа внесения и приобретения вкладчиком дополнительных продуктов и услуг.
Коммерсантъ
Владимир Чистюхин пообещал, что меры противодействия дискриминации не будут скрыты от общественности.
Московский Комсомолец
Зампред ЦБ также отметил, что регулятор рассматривает вариант специального банковского вклада с гарантированным начислением процентов в привязке к ключевой ставке ЦБ или инфляции на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей.
ТАСС
Конкретные инициативы ЦБ по регулированию ставок по вкладам следует детально проработать с банковским сообществом, чтобы прийти к наиболее эффективным решениям, заключают в ВТБ.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

ЦБ против привязки ставок по депозитам к дополнительным условиям
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ЦБ хочет запретить дифференцировать ставки по вкладам
Газета.Ruвчера в 06:53
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Деловое.ТВвчера в 06:25
Банк России хочет запретить дифференцированные ставки по вкладам
Ведомостивчера в 06:31
В ЦБ хотят запретить дифференциацию ставок по вкладам
Национальная служба новостейвчера в 06:55
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