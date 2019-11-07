Экономика

REGNUMREGNUMБанк России лишил лицензии «Чувашкредитпромбанк»

Центробанк РФ с 7 ноября отозвал лицензию у АКБ «Чувашкредитпромбанк» (Чебоксары, Чувашия). Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, сообщается на сайте регулятора.
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Информация Банка России от 7 ноября 2019 г. «Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АКБ „ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК“ ПАО»

Гарант05:18

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

РБК00:57

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

ТАСС00:35

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

RT на русском00:45

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

Финмаркет00:45

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Эхо Москвы00:46

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Интерфакс00:35
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