Экономика
REGNUMБанк России лишил лицензии «Чувашкредитпромбанк»
Центробанк РФ с 7 ноября отозвал лицензию у АКБ «Чувашкредитпромбанк» (Чебоксары, Чувашия). Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, сообщается на сайте регулятора.
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Спорт
«Зенит» стал официальным партнером PES 2020
Официальный Twitter футбольного симулятора PES сообщает, что «Зенит» стал партнером игры.
Гаджеты
Билл Гейтс назвал причину превосходства Android над Windows Mobile
Неожиданная откровенность основателя Microsoft Билла Гейтса пролила свет на причины, по которым мобильная платформа Android превзошла Windows Mobile по популярности и сегодня используется на большинстве гаджетов во всем мире.
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
Хоккей
Хоккеист Прохоркин призвал не называть Малкина предателем России
По словам хоккеиста, один из лучших спортсменов России имеет право на такой выбор.
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
Политика
Президент Казахстана рассказал, что будет делать в Омске
Глава государства примет участие в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества».
Происшествия
Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов
Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
Интернет
В WhatsApp обновили настройки приватности
В настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы".
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Экономика
Сбербанк намерен закрыть сделку с Mail.ru Group до 2020 года
Сбербанк планирует закрыть сделку с Mail.ru Group по созданию совместного предприятия до 2020 года, заявил 7 ноября первый зампредседателя кредитного учреждения Лев Хасис.
Политика
В Кремле не обсуждали идею о ремонте ветхого жилья за счет владельцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали идею о ремонте ветхого жилья за счет граждан.
Космос
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвёздного пространства
Находясь на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли – далеко за пределами орбиты Плутона – зонд вышел в межзвёздное пространство.
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»
Оказывается, еще четыре месяца назад модель любила «выносить мужу мозг». И за это легко могла получить от него «леща».
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку
Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Политика
Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle
На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
Политика
Куратор мусорной реформы в Минприроды Логинов ушел в отставку
Куратор мусорной реформы в Минприроды Логинов ушел в отставку Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии.
Авто
Объявили цены на обновлённый кроссовер Honda CR-V
Топовая версия обновлённого Honda CR-V будет иметь систему полного привода и обойдётся американским покупателям в стартовые 35 тыс. 845 долларов, что составляет 2,27 млн рублей.
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта России задержан в Австрии
В Австрии задержан бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России, его подозревают в отмывании денег, полученных преступным путем.
ЖКХ
Минстрой считает, что стоимость капремонта может быть пересмотрена
Заместитель главы министерства Максим Егоров считает, что может иметь смысл переход на двухтарифную форму оплаты капитального ремонта с минимальной стоимостью для граждан.
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Общество
В Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников
Телефонные мошенники выстраивают разговор со своими жертвами так, что те сами предоставляют им личные данные, и могут найти подход даже к самым подкованным клиентам банков, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ
Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.
Общество
Россия может передать Франции останки соратника Наполеона
Летом под Смоленком нашли останки соратника Наполеона генерала Гюдена. Тесты ДНК подтвердили их подлинность.
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.