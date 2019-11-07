Экономика
REGNUMБанк России лишил лицензии «Чувашкредитпромбанк»
Центробанк РФ с 7 ноября отозвал лицензию у АКБ «Чувашкредитпромбанк» (Чебоксары, Чувашия). Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, сообщается на сайте регулятора.
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Политика
Украина временно закрыла КПП на границе с Крымом
News.ru 05 ноября в 11:31
Происшествия
Задержан министр строительства Ставрополья
Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 07:05
Происшествия
В челябинском детдоме забеременели три воспитанницы
Росбалт вчера в 04:58
Интернет
В WhatsApp обновили настройки приватности
В настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы".
Регион online 02:24
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Политика
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Lenta.ru 05:46
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Экономика
Набиуллина объяснила, почему инфляция отклоняется от прогноза ЦБ
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, объяснила депутатам, почему инфляция в России отклоняется от целевого показателя и прогноза Банка России.
Российская газета 06:24
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Политика
В Кремле не обсуждали идею о ремонте ветхого жилья за счет владельцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали идею о ремонте ветхого жилья за счет граждан.
РЕН ТВ 07:40
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Политика
Песков прокомментировал негативную тенденцию в российской демографии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле известно о негативной тенденции в демографии, и что это учитывалось при формировании национальных проектов, один из которых посвящен именно вопросам демографии и содержит ряд мер по поддержке.
Газета.Ru 07:43
Политика
Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам направить обращение в комиссию Государственной думы по этике после заявления депутата Валерия Рашкина, обвинившего вице-спикера Совфеда в создании препятствий для проверки в отношении обвиняемого в убийствах и участии в преступной группировке экс-сенатора Рауфа Арашукова.
Известия вчера в 04:23
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Общество
Против укравших Дзюбу девушек возбуждено уголовное дело
Против девушек из Подольска, которые украли металлическую фигурку нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ "кража".
Газета.Ru 05 ноября в 11:01
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах
Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Актуальные Новости 03:51
Общество
В России выросло число сторонников смертной казни
Число граждан России, выступающих за возвращение смертной казни, выросло на 5% за последние два года, до 49% респондентов.
Национальная служба новостей 03:12
Политика
По делу об импичменте Трампа опубликованы первые показания
В конгрессе США демократами обнародована расшифровка показаний, данных бывшим советником госсекретаря Майклом Маккинли и экс-послом США в Украине Мэри Йованович.
В городе R вчера в 01:28
Авто
BYD и Toyota создадут СП по разработке электромобилей
REUTERS / Aly Song Совместное предприятие с равной долей участия партнёров и штаб-квартирой в Китае будет создано в следующем году.
3DNews 07:21
Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
РБК 06:37
Происшествия
Экс-замглавы «Росгеологии» признался в крупном мошенничестве
Бывший заместитель главы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве в особо крупном размере, заявила 7 ноября представитель СКР по Московской области Ольга Врадий.
REGNUM 07:47
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда вчера в 09:38
Политика
Полиция возбудила дело из-за драки Ляшко с соратником Зеленского
RT на русском 05:33
Кино
Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru вчера в 03:39
Происшествия
В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей
Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.
RT на русском 04:38
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43