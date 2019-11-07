Экономика

REGNUMREGNUMБанк России лишил лицензии «Чувашкредитпромбанк»

Центробанк РФ с 7 ноября отозвал лицензию у АКБ «Чувашкредитпромбанк» (Чебоксары, Чувашия). Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, сообщается на сайте регулятора.
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ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

RT на русском00:45

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

РБК00:57

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Эхо Москвы00:46

Информация Банка России от 7 ноября 2019 г. «Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АКБ „ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК“ ПАО»

Гарант05:18

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

Финмаркет00:45

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

ТАСС00:35

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Интерфакс00:35
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Квартальная прибыль «Ростелекома» выросла на 12%

Чистая прибыль «Ростелекома» в третьем квартале 2019 года увеличилась на 12% до 6,4 млрд руб. по сравнению с 5,7 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года, сообщается в отчётности компании по МСФО.
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Адвокат Михаила Светова рассказал, что СК назначил либертарианцу проведение урологической экспертизы.
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«Барселона» уволит Вальверде и назначит аргентинского тренера

Руководство каталонской «Барселоны» решило сменить главного тренера команды.
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Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

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