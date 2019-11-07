Экономика
REGNUMБанк России лишил лицензии «Чувашкредитпромбанк»
Центробанк РФ с 7 ноября отозвал лицензию у АКБ «Чувашкредитпромбанк» (Чебоксары, Чувашия). Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, сообщается на сайте регулятора.
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Экономика
Китай и США договорились о поэтапной отмене торговых пошлин
"Если Китай и США достигнут соглашения по первому этапу [урегулирования торгового спора], то в соответствии с содержанием соглашения обе стороны должны будут синхронно и пропорционально отменить существующие дополнительные пошлины, что является важным условием для достижения соглашения", - добавил он.
Вести.Финанс 06:20
Политика
Макрон заявил, что НАТО «впала в кому»
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу, в частности, Турцией.
Интерфакс 06:14
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Газета.Ru вчера в 04:16
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Гаджеты
В розничных магазинах полностью распродали смартфоны «Яндекс.Телефон»
Розничные сети полностью распродали смартфоны "Яндекс.Телефон", пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу "Яндекса".
Интерфакс 02:34
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Происшествия
СК РФ назначил либертарианцу Михаилу Светову урологическую экспертизу
Адвокат Михаила Светова рассказал, что СК назначил либертарианцу проведение урологической экспертизы.
VSE42.RU 05:23
Кино
Джеймс Дин сыграет в кино через 60 лет после своей смерти
Вся трудность состоит в том, что актер умер более 60 лет назад. Однако Дина должны воссоздать с помощью компьютерной графики.
Телеканал 360° 04:50
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Происшествия
За поимку Поволжского маньяка дают три миллиона рублей
Вечерний курьер 05:03
Авто
Mitsubishi анонсировала тизером обновленные Mirage и Attrage
Серийное производство обновленных Mitsubishi Mirage (Mirage G4) и Attrage (SpaceStar) наладят на заводе в Лаем Чабанг в Таиланде, где сейчас выпускают их дорестайлинговые версии.
Автоновости дня 04:15
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Авто
Опубликованы официальные изображения купе-кроссовера Lynk & Co
Модельный ряд Lynk & Co сегодня представлен тремя моделями: седаном 03 и кроссоверами 01 и 02, которые доступны исключительно на китайском рынке.
32CARS.ru вчера в 03:42
Экономика
Тюмень не отдаст 500 млн рублей Кургану без специального закона
Тюменская область не может финансово помочь соседям из Кургана без специального закона.
NashGorod.ru 04:58
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление о сборе денег на лечение актрисы
Родные Заворотнюк обратили внимание, что ранее появившееся сообщение, что все средства с ледового шоу Татьяны Навки, в котором принимает участие супруг Анастасии фигурист Петр Чернышев, пойдут на лечение актрисы, не соответствуют действительности.
Слово и Дело 03:24
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что терпела домашнее насилие
Ольга Бузова призналась, что терпела домашнее насилие, вероятно, намекнув на Дмитрия Тарасова.
OAnews вчера в 06:30
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Общество
Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан
Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
РБК вчера в 21:51
Общество
В России выросло число желающих вернуть смертную казнь
Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.
РБК вчера в 22:19
Политика
Зеленского шокировала производительность танкового завода в Харькове
Украинский лидер Владимир Зеленский был шокирован, узнав, что харьковский завод имени Малышева с 2009 года выпустил для Вооружённых сил страны всего один танк.
Общественная служба новостей вчера в 09:49
Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2019 году
По оценкам организации, уровень безработицы в России в 2019 году составит 5,1%, а в 2020 году — 4,9%. Эти цифры выше весенней оценки.
РЕН ТВ 06:20
Политика
Кремль обсуждает возвращение избирательных блоков
Администрация президента обсуждает возможность возвращения на выборы избирательных блоков, но с повышением для них проходного барьера.
Политсовет 04:56
Происшествия
СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
Следственный комитет России опубликовал видео с камер наблюдения, запечатлевших момент нападения на адвоката в Кемерове, а также задержание нападавшего.
Газета Кемерова вчера в 23:10
Армия и оружие
В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат
В российской армии начнут контролировать настроение и поведение солдат и офицеров, сообщили "Известиям" источники в Минобороны.
Газета.Ru 05:42
Политика
Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву
В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 03:50
Армия и оружие
Эрдоган заявил о задержании ребенка аль-Багдади
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы безопасности задержали ребенка ликвидированного главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.
Взгляд.ру 03:23
Футбол
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
Metaratings вчера в 17:33