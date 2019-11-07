Экономика
REGNUMЦентробанк отзывает лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
У акционерного коммерческого банка «Чувашкредитпромбанк» (публичное акционерное общество) отзывается лицензия на осуществление банковских операций.
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Экономика
Нефтяной рынок остается стабильным
Ближний Восток готовится к крупному мероприятию связанного с публичным размещением крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco 9 ноября, но акции официально начнут торговаться на местной бирже Tadawul только в декабре.
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи превысил 3 тыс. пунктов, тем самым обновив исторический максимум, следует из данных торгов Московской биржи.
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Кино
Актер Джеймс Дин снимется в кино спустя 65 лет после смерти
Происшествия
СК завершил расследование дела в отношении экс-замглавы «Росгеологии»
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, который обвиняется в мошенничестве, дело направлено в суд.
Общество
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Общество
Украина готовится к поставкам газа из Молдавии и Румынии
По данным компании, станция может обеспечить поставку около 4 млн кубометров газа в реверсном режиме со стороны Румынии и Молдавии к Украине.
Политика
Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
Администрация новосибирской школы № 183 запретила проводить чаепития после резонансного инцидента с восьмилетней девочкой.
Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
Технологии
Составлен рейтинг востребованных профессий в будущем
Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Наука
Роботы научились ориентироваться на местности
Министерство обороны США заинтересовано в создании смешанных боевых подразделений из людей и роботов, но для этого им нужны машины, способные понимать человеческую речь, выполнять команды людей и докладывать об их выполнении.
Армия и оружие
Российские подлодки устроили дуэль в Баренцевом море
Атомоходы Северного флота «Нижний Новгород» и «Псков» устроили подводную дуэль во время манёвров в Баренцевом море, рассказал глава пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Шоу-бизнес
Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото
Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать теплый пуховик
Эксперты Роскачества объяснили, на что нужно обращать внимание при выборе качественного и теплого пуховика на зиму.В первую очередь необходимо обратить внимание на соотношение пуха и пера.
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Происшествия
Либертарианец Светов стал свидетелем по делу о развратных действиях
Дело, по которому либертарианца Михаила Светова задержали и допрашивали в СКР, возбуждено по статье 135 УК (развратные действия), сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд.
Политика
Макрон заявил, что НАТО «впала в кому»
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу, в частности, Турцией.
Технологии
«Одноклассники» перезапустили музыкальный сервис
Новый механизм рекомендаций формируется на основе технологии машинного обучения, уточнили в «Одноклассниках».
Общество
Репетиция парада на Красной площади поразила британцев
В Москве прошла генеральная репетиция парада на Красной площади в честь 78-й годовщины исторического мероприятия.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Футбол
КДК оштрафовал «Зенит», ЦСКА и Онопко
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях по итогам матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – ЦСКА (1:1). «Зенит» за использование и бросание болельщиками пиротехники (одна петарда, один файер и ракетница) оштрафован на 70 тысяч рублей.
Общество
Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит»
В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».