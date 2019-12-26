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Происшествия В центре Петербурга загорелся шестиэтажный жилой дом Горит квартира на шестом этаже, пламя перекинулось на чердак и кровлю. Жильцов, находившихся дома, попросили срочно покинуть свои квартиры.

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