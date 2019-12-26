Экономика
REGNUMБанк России лишил лицензий три страховые компании
Центробанк РФ с 25 декабря 2019 года отобрал лицензии у трёх российских страховых компаний. Приказ опубликован на сайте регулятора. Лицензии лишись компании: «Плато» (г. Москва), «Урал-Рецепт М» (г. Екатеринбург) и «Адвант-Страхование» (г. Санкт-Петербург).
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Политика
Президент Ирака подал в отставку
Президент Ирака Бархам Салех подал в парламент прошение об отставке. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.
Происшествия
В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела
Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Происшествия
В центре Петербурга загорелся шестиэтажный жилой дом
Горит квартира на шестом этаже, пламя перекинулось на чердак и кровлю. Жильцов, находившихся дома, попросили срочно покинуть свои квартиры.
Происшествия
СК объяснил обыск у журналистки «Новой газеты»
Обыск у специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной (Мартовалиевой) был проведен с целью проверки поступившей в Следственный комитет информации о том, что у нее могут храниться материалы (предметы, документы и электронные носители информации), подтверждающие «преступную деятельность» руководителей и членов организации РОО «Е.Н.О.Т.». Об этом говорится в сообщении СК.
Происшествия
Украина выдала Испании вора в законе с российским гражданством
По ее данным, выданный Испании 48-летний уголовный авторитет является уроженцем Узбекистана и имеет гражданство России.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
Воронежский чиновник остался жив после покушения
Шоу-бизнес
Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»
Издание «Экспресс-новости» написало о том, что Алла Пугачева выступила с резкой критикой возможного выступления Ольги Бузовой на «Голубом огоньке».
Гаджеты
Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.
Культура
Кинокритики выбрали лучшие российские сериалы 2019 года
Сериал «Шторм» Борис Хлебникова критики назвали лучшим российским сериалом года.
Политика
Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом
Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Футбол
38-летний Хоакин продлил контракт с «Бетисом»
«Бетис» объявил о продлении контракта с полузащитником Хоакином Санчесом. Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года.
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала огромный беременный живот
На снимке в Инстаграм-аккаунте Александры артистка запечатлена с обнажённым беременным животом.
Здоровье
Мужское сердце пересадили Татьяне Маньковой из Новосибирска
Как добавили в пресс-службе регионального Минздрава, в 2019 году в клинике Мешалкина пересадили 14 сердец.
Происшествия
Экс-полицейские получили сроки за изнасилование дознавательницы из Уфы
Троих экс-полицейских признали виновными в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы из Уфы.
Политика
В Вене начались переговоры России и Украины по газу
Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
Фигурное катание
Навка: Поражена талантом Загитовой
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации
Максим Галкин рассказал в интервью журналистке Ирине Шихман, что слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации сопровождают его с самого начала карьеры.
Политика
Песков оценил идею «нормандского формата» с Грузией
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что для страны было бы полезно вести диалог с Россией по примеру "нормандского формата".
Общество
РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха
Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
По итогам третьего квартала этого года самым продаваемым оказался телефон от американской компания Apple, iPhone XR.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Происшествия
На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу
Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
Политика
Украинский политолог Белов обиделся и сбежал из студии «России 1»
Из студии передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" прямо во время эфира ушел украинский политолог и бывший заммэра Очакова Гордей Белов.
Происшествия
В Венгрии трагически погибла уроженка Уфы, пианистка Элина Валиева
В Венгрии трагически погибла уроженка Уфы, пианистка Элина Валиева.
Здоровье
Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств
Минздрав разработал методические рекомендации по проведению пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.