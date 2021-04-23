В Ростовской области завели дело из-за отравления 63 детей в детсаду

«Установлено, что днём 21 апреля 2021 года воспитанникам одного из дошкольных образовательных учреждений в г. Шахты предоставили услуги по организации питания, готовую пищевую продукцию, после чего у 63 детей в возрасте от полутора до семи лет резко ухудшилось состояние здоровья, появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты», — говорится в пресс-релизе.