Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Набиуллина: сдерживание цен на сахар и подсолнечное масло себя исчерпало

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.В источнике
ПРАЙМ
Росбалт
Накануне.Ru
Московский Комсомолец Омск

С чего всё началось

Набиуллина: сдерживание цен на сахар и подсолнечное масло себя исчерпало

Административное сдерживание цен на сахар и подсолнечное масло исчерпало себя в апреле, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
ПРАЙМ09:31

Подробнее о событии

В России предложили две альтернативы госрегулированию цен

Росбалт10:53

Банк России: меры сдерживания цен на продовольствие себя исчерпали

REGNUM10:24

ЦБ считает, что «заморозка» цен на продукты исчерпала себя в апреле

Накануне.Ru09:17

Набиуллина предложила меры для сдерживания цен

Московский Комсомолец09:51

Набиуллина: сдерживание цен на сахар и подсолнечное масло себя исчерпало

ПРАЙМ09:31

Набиуллина назвала альтернативные способы сдерживания цен в России

Ведомости09:55

По данным налоговиков в Омске торговые сети нарушили обещание «заморозить» цены

Московский Комсомолец Омск05:43
Интересное

Убийство сотрудницы полиции во Франции расследует антитеррористическая прокуратура

Расследование нападения на сотрудницу полиции во французском Рамбуйе (департамент Ивелин под Парижем) поручено антитеррористическому отделу прокуратуры, передаёт телеканал BFMTV.
RT на русском11:23

В Ростовской области завели дело из-за отравления 63 детей в детсаду

«Установлено, что днём 21 апреля 2021 года воспитанникам одного из дошкольных образовательных учреждений в г. Шахты предоставили услуги по организации питания, готовую пищевую продукцию, после чего у 63 детей в возрасте от полутора до семи лет резко ухудшилось состояние здоровья, появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском12:08

Как миллиардная компания попала под санкции? Интервью директора по развитию бизнеса Positive Technologies Максима Филиппова

Формулировка, которой обосновывается введение санкций, звучит так: Минфин США сообщил, что компания Positive Technologies начиная с 2011 года ежегодно проводит мероприятия Positive Hack Days.
BFM.ru12:07