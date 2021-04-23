Набиуллина: сдерживание цен на сахар и подсолнечное масло себя исчерпало
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.В источнике
С чего всё началось
Набиуллина: сдерживание цен на сахар и подсолнечное масло себя исчерпало
Административное сдерживание цен на сахар и подсолнечное масло исчерпало себя в апреле, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
ПРАЙМ09:31
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