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Банк России: мошенники изменили тактику выманивания денег у доверчивых россиян

Мошенники в России начали "охоту за головами" — людьми, у которых можно максимально долго вымогать деньги под различными предлогами.
РИА Новости Крым
Соответствующее заявление о новом методе обмана россиян сделал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
Lenta.ru
В Центробанке рассказали о новом механизме телефонных мошенников.
Рамблер
В начале июня директор департамента российского Центробанка отмечал, что при взаимодействии с нелегальными кредиторами можно попасть в информационную кабалу.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Банк России: мошенники изменили тактику выманивания денег у доверчивых россиян
РИА Новости Крымвчера в 13:13
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