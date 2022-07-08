РИА Новости КрымБанк России: мошенники изменили тактику выманивания денег у доверчивых россиянМошенники в России начали "охоту за головами" — людьми, у которых можно максимально долго вымогать деньги под различными предлогами.РИА Новости КрымСоответствующее заявление о новом методе обмана россиян сделал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.Lenta.ruВ Центробанке рассказали о новом механизме телефонных мошенников.РамблерВ начале июня директор департамента российского Центробанка отмечал, что при взаимодействии с нелегальными кредиторами можно попасть в информационную кабалу.Газета.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЦарьградГЛАС.RUПодробнее о событииБанк России: мошенники изменили тактику выманивания денег у доверчивых россиянРИА Новости Крымвчера в 13:13В ЦБ заявили, что мошенники в России охотятся за «головами», а не за деньгамиТАССвчера в 08:51Самое цитируемоеВ Банке России заявили, что приоритет мошенников - не деньги, а поддающиеся обману людиГазета.Ruвчера в 10:41В ЦБ заявили, что у мошенников сейчас в приоритете не деньги, а поддающиеся обману людиLenta.ruвчера в 10:03ЦБ: мошенники ищут не деньги, а доверчивых жертвПервый Севастопольскийвчера в 11:22ЦБ: Мошенники изменили тактику вымогания денегРамблервчера в 08:32ЦБ рассказал о смене целей мошенников в РоссииВзгляд.рувчера в 06:59Показать ещёОценить42Поделиться