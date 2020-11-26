Банк России может ограничить ипотеку с низким первоначальным взносом
Льготная ипотека, которая распространяющаяся только на новостройки, приводит к опережающему росту цен на них. Что также может привести к ограничению возможностей по улучшению жилищных условий тех семей, которые приобретают более просторную квартиру за счет продажи имеющегося жилья.В источнике
С чего всё началось
Сейчас на российском рынке ипотеки нет предпосылок для возникновения «пузыря», заявила
первый заместитель председателя Банка России (ЦБ) Ксения Юдаева.
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