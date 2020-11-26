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Банк России может ограничить ипотеку с низким первоначальным взносом

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Льготная ипотека, которая распространяющаяся только на новостройки, приводит к опережающему росту цен на них. Что также может привести к ограничению возможностей по улучшению жилищных условий тех семей, которые приобретают более просторную квартиру за счет продажи имеющегося жилья.В источнике
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