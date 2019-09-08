Финансы
Finam.RuБанк России может переоценить уровень нейтральности ставки
Ключевая ставка Банка России достигла уровня нейтральности (6-7%), но этот уровень может быть переоценен. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
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Набиуллина заявила о возможности пересмотра диапазона нейтральной ставки
Парламентская газета06 сентября в 09:42
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По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
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Экс-губернатор Южной Каролины поборется за пост президента США
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На пляже в Испании обнаружили взрывное устройство
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Напомним, вчерашний обмен действительно вызвал много вопросов у российской общественности, указывавшей на то, что Москва фактически отдала Киеву всех интересовавших его людей в то время, как немало граждан России остаются в украинских тюрьмах.
Свободная Пресса 08:12
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Песков объяснил причины ручного управления Путина в Приангарье
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области, поскольку в регионе «парадоксальная ситуация».
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Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
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Происшествия
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РИА Новости 06:28
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
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Армия и оружие
Наблюдатели США и Украины проведут полет над Россией
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