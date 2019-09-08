Финансы
Finam.RuБанк России может переоценить уровень нейтральности ставки
Ключевая ставка Банка России достигла уровня нейтральности (6-7%), но этот уровень может быть переоценен. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
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Набиуллина заявила о возможности пересмотра диапазона нейтральной ставки
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