Банк России обсуждает возможность продления послаблений для банков в части кредитования малого и среднего предпринимательства на весь 2021 год. Об этом пресс-служба регулятора сообщила газете «Известия». Уточняется, что льготы будут продлены для пострадавших от пандемии отраслей.

С чего всё началось Малых доля: ЦБ может продлить мягкую политику кредитования МСП ЦБ рассматривает сценарий с продлением регуляторных послаблений для банков в части кредитования малого и среднего бизнеса на весь 2021 год. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе регулятора. Известия 16:01