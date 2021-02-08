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Финансовая газета
Финансовая газета

Банк России может продлить мягкую политику кредитования МСП до конца 2021 года

Банк России обсуждает возможность продления послаблений для банков в части кредитования малого и среднего предпринимательства на весь 2021 год. Об этом пресс-служба регулятора сообщила газете «Известия». Уточняется, что льготы будут продлены для пострадавших от пандемии отраслей.В источнике
Известия
RT на русском
Аргументы и Факты
News.ru
Псковское агентство информации
РИА Томск
С чего всё началось

Малых доля: ЦБ может продлить мягкую политику кредитования МСП

ЦБ рассматривает сценарий с продлением регуляторных послаблений для банков в части кредитования малого и среднего бизнеса на весь 2021 год. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе регулятора.
Известия16:01
Подробнее о событии

Банк России может продолжить смягчение кредитования МСП

Бизнес.Ру05:07

Банк России может продлить мягкую политику кредитования МСП до конца 2021 года

Финансовая газета04:58

ЦБ может продлить мягкую политику кредитования МСП до конца года

Аргументы и Факты20:49

ЦБ задумал продлить мягкую политику кредитования малого и среднего бизнеса

Телеканал 360°01:44

Мягкую политику кредитования МСП могут продлить до конца 2021 года

News.ru21:10

ЦБ может продлить послабления для банков по кредитованию МСБ на весь 2021 год

RT на русском03:42

Мягкую политику кредитования МСП могут продлить до конца года

Известия18:13

Nissan представил среднеразмерный пикап Nissan Frontier нового поколения

Рамные платформы очень консервативны (особенно у пикапов), поэтому не удивляйтесь, что новый Frontier построен на модернизированном шасси Nissan F-Platform, которое применялось и для предшественника.
Тарантас Ньюс6 февраля в 00:32

Глава МИД Испании отреагировала на слова Лаврова об осужденных каталонских политиках

Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая отреагировала на слова своего российского коллеги Сергея Лаврова о каталонских политиках, причастных к незаконному референдуму о независимости.
ТАСС5 февраля в 11:09