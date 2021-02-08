Банк России может продлить мягкую политику кредитования МСП до конца 2021 года
Банк России обсуждает возможность продления послаблений для банков в части кредитования малого и среднего предпринимательства на весь 2021 год. Об этом пресс-служба регулятора сообщила газете «Известия». Уточняется, что льготы будут продлены для пострадавших от пандемии отраслей.В источнике
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Малых доля: ЦБ может продлить мягкую политику кредитования МСП
ЦБ рассматривает сценарий с продлением регуляторных послаблений для банков в части кредитования малого и среднего бизнеса на весь 2021 год. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе регулятора.
Известия16:01
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Банк России может продлить мягкую политику кредитования МСП до конца 2021 года
Финансовая газета04:58