Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняБанк России может снизить ключевую ставку в 2019 году

Банк России рассматривает различные варианты снижения ключевой ставки в 2019 году, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал условие снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Эксперты прогнозируют «аккуратное снижение» ключевой ставки Банком России

REGNUM00:06

Набиуллина допустила пересмотр прогноза по инфляции

Интерфаксвчера в 07:00

Эльвира Набиуллина рассказала о снижении ключевой ставки

Российская газетавчера в 08:08

Центробанк готов быстрее смягчать денежно-кредитную политику

Ведомостивчера в 08:04

ЦБ будет смягчать денежно-кредитную политику до прихода в экономику бюджетных денег

Коммерсантъвчера в 19:04

Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России

РБКвчера в 07:20

Банк России рассматривает варианты снижения ключевой ставки в 2019 году

ТАССвчера в 07:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Футбол

Газзаев сделал заявление о возможном возвращении в футбол

Матч ТВ 04:21
Общество

Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Футбол

Канделаки назвала Азмуна игроком сборной России

Генеральный продюсер телеканала «Матч» Тина Канделаки назвала нападающего Сердара Азмуна футболистом сборной России.
REGNUM 07:42
Происшествия

В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту

Интерфакс 07:42
Политика

В Германии ответили на угрозы Эрдогана открыть границы для беженцев

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала масштабную антитеррористическую операцию, получившую название «Источник мира», в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.
REGNUM 07:39
Политика

Дональд Трамп стал стримером на Twitch

Gmbox.ru 03:37
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки задержан в Саратове

В Саратове полицией задержан мужчина, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 18:53
Общество

Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Ведомости 06:48
Шоу-бизнес

Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки

Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
SM News вчера в 08:10
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Lenta.ru вчера в 11:18
Экономика

В ЦБ назвали преимущества наличных денег

Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.
Lenta.ru 06:32
Происшествия

В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ

Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
РИА Новости 02:06
Политика

Зеленский признал отсутствие в Крыму цивилизации в украинский период

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что до 2014 года в Крыму не было «цивилизации и инфраструктуры».
Телеканал 360° 00:15
Шоу-бизнес

Прессе предложили интервью с Анастасией Заворотнюк за 800 тысяч

Желающий прилично подзаработать "медработник" потребовал сотни тысяч рублей за интервью с тяжелобольной актрисой Анастасией Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 14:17
Политика

Путин прокомментировал развод сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин прокомментировал развод сил в Донбассе, заявив, что для него нужно проявление политической воли.
РИА Новости 05:39
Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Общество

Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes

Российская газета 03:30
Футбол

Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни

«В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.
ProstoProSport 09 октября в 13:15
Наука

В почве тропического леса Мексики обнаружили новый антибиотик

Ugpressa.ru 08 октября в 17:03
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM вчера в 07:35
Политика

Норвегия отказалась от «ракетного щита» НАТО из-за России

В документе указывается, что в Осло решили не приобретать датчики верхнего уровня или ракеты-перехватчики, которые могут быть интегрированы с системой противоракетной обороны НАТО Ballistic Missile Defence (BMD), также называемую «ракетным щитом».
Lenta.ru 02:21
Армия и оружие

В ДНР заявили о срыве последней попытки разведения сил в Донбассе

РБК 07:00
Кино

Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Футбол

Роберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой»

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.
Sports.ru вчера в 11:37
Происшествия

Названа причина смерти убитой в Саратове 9-летней девочки

Девятилетняя девочка, которая стала жертвой жителя Саратова, умерла от удушения.
NewInform 07:07
Экономика

Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета 06:56
Армия и оружие

Совбез ООН не принял резолюцию по турецкой операции в Сирии

Совет безопасности ООН не смог согласовать заявление по турецкой операции на северо-востоке Сирии, 10 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 15:59
Происшествия

Вооруженный ножом мужчина набросился на посетителей ТЦ в Манчестере

Посетителей и сотрудников ТЦ Arndale эвакуировали после того, как мужчина набросился с ножом на нескольких человек.
Вести.Ru 07:25
Культура

Бесплатная выставка мировых художников открылась в Воронеже

Блокнот Воронеж вчера в 12:32
Футбол

Адиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя 10 дней после назначения

Нева Спорт вчера в 13:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное