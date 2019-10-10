Банк России рассматривает различные варианты снижения ключевой ставки в 2019 году, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал условие снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов.

Банк России может снизить ключевую ставку в 2019 году

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