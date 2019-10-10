Финансы
Экономика сегодняБанк России может снизить ключевую ставку в 2019 году
Банк России рассматривает различные варианты снижения ключевой ставки в 2019 году, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал условие снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов.
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ЦБ будет смягчать денежно-кредитную политику до прихода в экономику бюджетных денег
Коммерсантъвчера в 19:04
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Президент России Владимир Путин прокомментировал развод сил в Донбассе, заявив, что для него нужно проявление политической воли.
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В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
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«В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.
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Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
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Девятилетняя девочка, которая стала жертвой жителя Саратова, умерла от удушения.
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