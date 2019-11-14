Общество
Накануне.RuБанк России может выпустить монеты номиналом в 50 рублей
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Центробанка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска монеты в 50 рублей. По его словам, за ее выпуск выступают представители вендинговой индустрии. Она им необходима для выдачи сдачи.
Читать в источнике
Оценить198
с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру» в пятницу, 15 ноября.Известия15 ноября в 01:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Общество
Киселев назвал революционным законопроект о виноделии России
Киселев отметил, что принимается закон, в котором впервые в истории России будет дано определение, что такое вино и что такое российское вино.
Происшествия
В Астрахани рухнул балкон с людьми: один человек погиб
На четвертом этаже рухнуло ограждение балкона. Очевидцы ЧП тут же вызвали «скорую», МЧС полицию. Балкон обрушился вместе людьми.
Политика
В Керчи началась буксировка задержанных украинских кораблей
Политика
Порошенко обвинил Россию в планах ГБР снять с него неприкосновенность
Экс-президент Украины и депутат Верховной рады Пётр Порошенко заявил, что Государственное бюро расследований (ГБР) желает добиться снятия с него депутатской неприкосновенности «по российскому заказу».
Автоспорт
Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум
В результате Хэмилтон в итоговом протоколе переместился с третьей на седьмую позицию, а последнее место на подиуме досталось гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Кино
Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»
Киностудия Warner Bros. не планирует выпускать в обозримом будущем так называемую "версию Снайдера" экранизации комиксов DC "Лига справедливости".
Общество
Депутат Горелкин отзовет законопроект о значимых интернет-ресурсах
Депутат Госдумы Антон Горелкин отзовет из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах, сообщил он в своем Telegram-канале.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Общество
В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.
Политика
Кремль назвал дату «нормандского саммита»
Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
Чистяков рассказал, как отреагировал на первый вызов в сборную
Защитник «Ростова» и сборной России Дмитрий Чистяков рассказал, как он узнал о вызове в национальную сборную.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Музыка
Пригожин: Ротару возвращается в Россию не ради заработка
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что артистка любит российскую публику и приезжает не из-за денег.
Происшествия
Участник митинга в Москве Новиков признал вину в избиении полицейского
Участник несанкционированной акции, которая состоялась 27 июля в центре Москвы, Павел Новиков признал вину в суде в нанесении ударов полицейскому-кинологу.
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Происшествия
Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн
С 2011 года по август 2014 года для вербовки в Удмуртии и Пермском крае женщина создала группу, куда вошли 42-летняя и 34-летняя дочери подсудимой, их 30-летняя знакомая и еще две жительницы Воткинска.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Армия и оружие
Пакистан успешно испытал баллистическую ракету «Шахин-1»
Испытание ракеты состоялось на следующий день после того, как главный конкурент Пакистана Индия провела первое ночное испытание ядерной баллистической ракеты средней дальности «Агни-II», пишет пакистанское издание Express Tribune.
Армия и оружие
В США раскрыли сценарий атаки на российские системы ПВО
Отмечается, что заключительном этапом преодоления российских ПВО является разработка способов из некинетического подавления 55-м подразделением разведки.
Армия и оружие
Первый этап поставок Ираку танков Т-90С завершен
Поставка Ираку российских танков Т-90С в рамках первого этапа завершена.
Общество
Министр здравоохранения Сербии рассказал о состоянии Вучича
Врачи Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде спасли жизнь президенту Сербии Александру Вучичу, заявил глава сербского Минздрава Златибор Лончар агентству "Танюг".
Политика
МИД заявил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit
Глава Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев считает, что выход Британии из ЕС ознаменовывает ужесточении санкций против компаний России и скажется на мировой экономике.
Происшествия
Под мостом в Каменном логу в Липецке нашли тело мужчины
Как именно тело оказалось на дне Каменного лога и точную причину смерти, теперь предстоит определить правоохранительным органам.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть
Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Общество
Суд в Лондоне оставил Ассанжа под стражей
Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.
Общество
Медведев подписал постановление о создании нацпарка «Зигальга»
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 получит обычный экран
В Сети появились новые сведения о характеристиках смартфона Samsung Galaxy S11.
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер гонораров за выступления
Певица Лолита Милявская в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказала, что за каждое появление на сцене зарабатывает не менее 40 тысяч евро.