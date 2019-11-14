Экономика
Накануне.RuБанк России может выпустить монеты номиналом в 50 рублей
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Центробанка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска монеты в 50 рублей. По его словам, за ее выпуск выступают представители вендинговой индустрии. Она им необходима для выдачи сдачи.
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с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру» в пятницу, 15 ноября.Известия15 ноября в 01:26
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