Экономика

Накануне.RuНакануне.RuБанк России может выпустить монеты номиналом в 50 рублей

Замдиректора департамента наличного денежного обращения Центробанка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска монеты в 50 рублей. По его словам, за ее выпуск выступают представители вендинговой индустрии. Она им необходима для выдачи сдачи.
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с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру
» в пятницу, 15 ноября.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:57, Ашберн
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