с чего всё началось

Замдиректора департамента наличного денежного обращения Центробанка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска монеты в 50 рублей. По его словам, за ее выпуск выступают представители вендинговой индустрии. Она им необходима для выдачи сдачи.

Банк России может выпустить монеты номиналом в 50 рублей

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Общество «Яндекс» изменил структуру управления компанией Волож в новой структуре компании сохранит свой пакет акций (ему принадлежит 10,1 процента акций компании и 48,4 процента голосов), однако должен будет передать пакет в семейный траст и подписать соглашение, согласно которому не сможет продавать его как минимум до 2022 года.

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Наука Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.

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Политика Дерипаска попросил Минфин США снять с него санкции Бизнесмен Олег Дерипаска направил в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США просьбу о снятии с него санкций, сообщает в понедельник РБК.

Гаджеты Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11 Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.

Здоровье Ивановская больница запустила первое в регионе цифровое подразделение Губернатор Станислав Воскресенский лично оценил удобство для пациентов и новые возможности для врачей, посетив открытый в ноябре травмпункт.