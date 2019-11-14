Общество

Накануне.RuНакануне.RuБанк России может выпустить монеты номиналом в 50 рублей

Замдиректора департамента наличного денежного обращения Центробанка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска монеты в 50 рублей. По его словам, за ее выпуск выступают представители вендинговой индустрии. Она им необходима для выдачи сдачи.
Читать в источнике
Комментировать339
с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру
» в пятницу, 15 ноября.
Известия15 ноября в 01:26

Подробнее о событии

ЦБ допустил возможность возвращения монет в 50 руб

РБК15 ноября в 03:53

Банк России может выпустить монеты номиналом в 50 рублей

Накануне.Ruвчера в 19:14

В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей

RT на русском15 ноября в 04:10

В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

РИА Новости15 ноября в 03:59

СМИ: В России могут начать чеканить 50-рублёвые монеты

Диалог01:12

Центробанк допустил выпуск 50-рублевой монеты

Известия15 ноября в 01:26

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

Газета.Ru15 ноября в 01:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
Спорт

Биатлонистка Глазырина не вошла в состав сборной России

РЕН ТВ вчера в 15:21
Политика

Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

RT на русском 08:15
Общество

Умер российский писатель Игорь Сахновский

Вести.Ru 07:43
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Газета.Ru 03:49
Экономика

«Bitcoin подорожает на 4000%». Почему монету ожидает аномальный рост

Курс Bitcoin может взлететь на 4000% после халвинга в 2020 году, написал трейдер Rekt Capital в своем Twitter-аккаунте.
РБК 04:25
Кино

Фильм «Джокер» собрал в прокате $1 млрд

Как пишет «Газета.ру», в России фильм заработал больше 1 млрд рублей.
Известия 07:42
Политика

Порошенко собрались лишить неприкосновенности

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Lenta.ru 05:27
Футбол

Президент ФК «Ростов» расставил точки над «i»

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал появившуюся информацию о ситуации в клубе и внёс ясность в положение дел.
REGNUM 08:33
Политика

Россия передала Украине три арестованных в Керченском проливе корабля

МИД РФ сообщил, что Россия передала Киеву три корабля ВМФ Украины, которые были арестованы после нарушения границы нашей страны в ноябре прошлого года.
Life.ru 05:31
Здоровье

Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Газета.Ru 06:47
Общество

Депутат Горелкин отзовет законопроект о значимых интернет-ресурсах

Депутат Госдумы Антон Горелкин отзовет из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах, сообщил он в своем Telegram-канале.
Ведомости 07:09
Экономика

Преемник Путина затаился в органах госнадзора – Делягин

Минфин в заметил, что в бюджете 2019 года из-за ошибки прогнозов «выпадают» 204,7 млрд рублей.
Infox.ru 08:17
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

На проезжей части дороги произошел конфликт между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом - тот якобы переходил дорогу в неположенном месте.
Газета.Ru вчера в 06:29
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском 07:22
Общество

«Яндекс» хочет изменить свою структуру управления

Совет директоров компании "Яндекс" собирается внести изменения в структуру управления.
Народные новости 02:30
Фигурное катание

Медведева представила новый показательный номер в Москве

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
Чемпионат вчера в 09:45
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева

Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Bimru.ru вчера в 05:29
Технологии

Хакеры нашли способ взломать телефон через WhatsApp

Компания Facebook устранила обнаруженную ранее уязвимость в мессенджере WhatsApp, благодаря которой хакеры получили возможность взламывать мобильные устройства пользователей и похищать их личные данные.
Вечерний курьер 05:22
Экономика

РБК узнал сумму контрактов на 175 самолетов МС-21

Ведомости 03:43
Общество

Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:05
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Культура

На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Tricolor TV Magazine 01:55
Происшествия

Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста

РИА Новости 08:28
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM вчера в 09:51
Политика

Кремль назвал дату «нормандского саммита»

Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:08
Политика

Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM 06:38
Происшествия

Предполагаемый убийца главы центра «Э» Ингушетии арестован заочно

Картоеву следственным органом заочно уже предъявлено обвинение по двум пунктам части 2 статьи 105 УК РФ - за убийство двух лиц, совершенное группой по предварительному сговору, а также по части 3 статьи 222 УК РФ - за незаконный оборот оружия.
Российская газета 03:59
Кино

Студия Disney раскрыла даты выхода новых фильмов Marvel

Студия Disney устроила перестановки в графике премьер – были забронированы даты под пока что неназванные фильмы кинематографической вселенной Marvel.
Фильм Про 07:22
Кино

Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»

Киностудия Warner Bros. не планирует выпускать в обозримом будущем так называемую "версию Снайдера" экранизации комиксов DC "Лига справедливости".
Kinonews.ru 04:24
Наука

Физики получили пластичное стекло

Множество веществ может формировать материалы с такой структурой, но наиболее распространенным вариантом являются стекла на основе оксида кремния.
N+1 08:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное