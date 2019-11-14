с чего всё началось

Замдиректора департамента наличного денежного обращения Центробанка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска монеты в 50 рублей. По его словам, за ее выпуск выступают представители вендинговой индустрии. Она им необходима для выдачи сдачи.

Банк России может выпустить монеты номиналом в 50 рублей

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