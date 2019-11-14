Общество
Накануне.RuБанк России может выпустить монеты номиналом в 50 рублей
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Центробанка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска монеты в 50 рублей. По его словам, за ее выпуск выступают представители вендинговой индустрии. Она им необходима для выдачи сдачи.
Читать в источнике
Оценить198
с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру» в пятницу, 15 ноября.Известия15 ноября в 01:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
Политика
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
Общество
ФАС возбудила дела против двух поставщиков гречки в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило два дела против поставщиков гречки — ООО «Агро-Альянс» и ООО «Компания "Ангстрем Трейдинг"», сообщается на сайте ведомства.
Политика
В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
Лайф рассказывал, что после вступления в силу новых правил стоимость шенгенской визы для граждан Белоруссии составит 35 евро вместо 60.
Политика
На Украине тщательно проверят вернувшиеся из России корабли
На Украине тщательно проверят состояние военных кораблей, которые вернулись из России после задержания в Керченском проливе.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Футбол
Жена Ибрагимовича настаивает на возвращении форварда в «Милан»
Ранее сообщалось, что «Милан» также заинтересован в подписании Ибрагимовича.
Происшествия
В Москве потушили крупный пожар на складе
Крупный пожар в здании склада на северо-западе Москвы удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Армия и оружие
Армия Сирии вернула контроль над второй по мощности ГЭС в стране
Правительственные силы Сирии взяли под свой контроль вторую по мощности гидроэлектростанцию в стране.
Шоу-бизнес
Разгорелся скандал между Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым
Похоже, что назревает очередной скандал в мире шоу-бизнеса. На этот раз речь об интернет войне между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Политика
Украина вышла ещё из одного соглашения СНГ
Украина вышла из соглашения об улучшении расчётов между хозяйственными организациями в рамках Содружества Независимых Государств.
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
Общество
Устыдившийся за ведомство замглавы ФСИН Максименко подал в отставку
Замруководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку после того, как ему было запрещено давать комментарии от имени ведомства.
Политика
Макей: Союзные отношения России и Белоруссии выйдут на новый уровень
"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".
Экономика
Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде
Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды.
Футбол
Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Политика
Китайцы назвали четыре слабые стороны России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, несмотря на четыре слабые стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu.
Технологии
Глава Nvidia заявил, что ставка на трассировку лучей стала выигрышной
Будущее игровых технологий за технологией трассировки лучей, разработанной компанией Nvidia, заявил глава корпорации Дженсен Хуанг в рамках минувшей квартальной отчетной конференции.
Армия и оружие
Пакистан успешно испытал баллистическую ракету «Шахин-1»
Испытание ракеты состоялось на следующий день после того, как главный конкурент Пакистана Индия провела первое ночное испытание ядерной баллистической ракеты средней дальности «Агни-II», пишет пакистанское издание Express Tribune.
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Автоспорт
Себастьян Феттель и Шарль Леклер вызваны на ковёр
Разбор полетов продолжится на базе на этой неделе. Стоит отметить, что уже не в первый раз в этом году гонщики Ferrari вызваны на ковер.
Политика
Дерипаска попросил США снять с него санкции
Олег Дерипаска подал в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ходатайство о снятии с него санкций, сообщает РБК.
Происшествия