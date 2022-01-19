Как стало известно “Ъ”, в конце 2021 года ЦБ направил банкам запросы относительно сотрудничества с криптообменниками в части проведения платежей между гражданами (p2p), в том числе на карты подставных лиц.
В ЦБ газете объяснили, что криптовалютные обменники в интернете, оказывающие услуги по покупке и продаже криптовалюты, «не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физическими лицами».
Киевская полиция применила слезоточивый газ против сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко, которые собрались у здания Печерского районного суда, передает корреспондент РИА Новости с места событий.