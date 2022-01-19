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Банк России начал изучать связанные с криптообменниками операции банков

Банк России начал изучать операции российских банков, связанные с криптообменниками, пишет «Коммерсант».
РБК
Как стало известно “Ъ”, в конце 2021 года ЦБ направил банкам запросы относительно сотрудничества с криптообменниками в части проведения платежей между гражданами (p2p), в том числе на карты подставных лиц.
Коммерсантъ
В ЦБ газете объяснили, что криптовалютные обменники в интернете, оказывающие услуги по покупке и продаже криптовалюты, «не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физическими лицами».
Forbes
По данным участников крипторынка, сейчас россиянам доступны услуги 400–450 российских и зарубежных криптообменников.
Коммерсантъ

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