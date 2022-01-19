Как пояснили в ЦБ, «криптовалютные обменники в сети Интернет, оказывающие услуги гражданам по покупке и продаже криптовалюты, не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физическими лицами».
Компания "Яндекс" покупает технологическую платформу сервиса eLama, который позволяет настраивать, запускать и анализировать кампании в Яндекс.Директе, Google Ads, Facebook, ВКонтакте и других системах.
Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что не думает, что экс-президент страны Нурсултан Назарбаев и его родственники причастны к беспорядкам в стране, но расследование покажет, сообщает портал Euractiv.