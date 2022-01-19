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Банк России начал изучать связанные с криптообменниками операции банков

Банк России начал изучать операции российских банков, связанные с криптообменниками, пишет «Коммерсант
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РБК
По данным участников крипторынка, сейчас россиянам доступны услуги 400–450 российских и зарубежных криптообменников.
Коммерсантъ
Как пояснили в ЦБ, «криптовалютные обменники в сети Интернет, оказывающие услуги гражданам по покупке и продаже криптовалюты, не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физическими лицами».
Коммерсантъ
В запросах ЦБ фигурировали следующие обменники: btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com/ru/, openchange.cash, xchange.cash, vexel.com, betatransfer.org.
РБК

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