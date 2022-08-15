КоммерсантъБанк России начал конвертацию депозитарных расписок в акцииГенерирующая компания "Интер РАО" и "Татнефть" уведомили банки-депозитарии об автоматической конвертации депозитарных расписок в обыкновенные акции.ТАСС15 августа Банк России начинает автоматическую конвертацию депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях.ТАССАвтоматическая конвертация позволяет инвесторам получить акции вместо расписок, минуя иностранную учетную инфраструктуру.ТАСС16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в отечественные ценные бумаги.ВедомостиЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииFrank MediaQuote.RuГазета.RuИА Красная ВеснаГЛАС.RUT24Подробнее о событии«Интер РАО» и «Татнефть» уведомили о конвертации депозитарных расписок в акцииТАССвчера в 13:15Фондовый рынок ждет последствий конвертации расписокFinam.Ruвчера в 12:45«Газпром» запустил процедуру конвертации ГДР в акцииРБК Инвестициивчера в 10:55Начинается автоматическая конвертация ADR «Газпрома» в акцииФинмаркетвчера в 10:41«Газпром» и ВТБ запустили процедуру конвертации своих расписок в акцииКоммерсантъвчера в 10:25ЦБ обязал компании сообщить о начале конвертации расписок не позднее 19 августаВедомостивчера в 07:11Сбербанк запустил автоматическую конвертацию депозитарных расписок в акцииПРАЙМвчера в 13:16Показать ещёОценить47Поделиться