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Банк России начал конвертацию депозитарных расписок в акции

Генерирующая компания "Интер РАО" и "Татнефть" уведомили банки-депозитарии об автоматической конвертации депозитарных расписок в обыкновенные акции.
ТАСС
15 августа Банк России начинает автоматическую конвертацию депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях.
ТАСС
Автоматическая конвертация позволяет инвесторам получить акции вместо расписок, минуя иностранную учетную инфраструктуру.
ТАСС
16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в отечественные ценные бумаги.
Ведомости

Подробнее о событии

«Интер РАО» и «Татнефть» уведомили о конвертации депозитарных расписок в акции
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